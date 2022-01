Villarino, reelixido líder do PSOE de Ourense, chama a traballar xa para as municipais

Rafael Rodríguez Villarino foi reelixido este domingo como secretario xeral do PSOE na provincia de Ourense ao impoñerse cun 57,22% dos votos nas primarias ao alcalde do Barco de Valdeorras, Alfredo García, que obtivo o 41,65%.

O portavoz municipal socialista na cidade de Ourense, en declaracións a Europa Press, fixo un chamamento a traballar "desde mañá" mesmo de cara ás eleccións municipais de 2023, co obxectivo de gobernar tanto no Concello da capital como na Deputación.

Villarino, quen nas primarias do PSdeG apoiou ao exsecretario xeral Gonzalo Caballero, venceu con 709 apoios fronte aos 516 obtidos polo seu rival. Houbo oito votos en branco e seis nulos. En concreto, segundo os datos ofrecidos polo partido, participaron no proceso 1.239 militantes dos 1.560 que estaban chamados a concorrer. Polo tanto, a participación alcanzou o 79%.

Este proceso de primarias, cuxa votación se estendeu ata as 20.00 horas da tarde deste domingo, culminará coa celebración do congreso provincial os días 19 e 20 de febreiro.

Para Villarino, a súa vitoria é "unha validación" á política que a dirección provincial levou a cabo durante o seu último mandato. De feito, cunha "participación histórica" de case o 80%, considera que a militancia está "conforme co ritmo do partido".

Así, destacou a Europa Press que, con el como secretario xeral, o PSOE ourensán conseguiu "os mellores resultados" nas eleccións municipais de 2019 na provincia. Por iso, apunta a 2023 para conseguir gobernar tanto a Deputación como a capital fronte ao "pacto antinatura" entre PP e Democracia Ourensana.

Ademais, preguntado sobre se prevé integrar ao equipo de Alfredo García na nova dirección, Villarino sinalou que "sempre" apostou por iso. "Foi o aceno de identidade do anterior mandato e serao deste tamén", recalcou, para insistir na idea de que ten as "portas abertas" a todos os socialistas que queren "que Ourense saia do estado de atraso" no que se atopa.

García: "O partido non son unha ou dúas persoas"

O alcalde do Barco, en declaracións aos medios tras coñecer o resultado, admitiu a súa derrota pero puntualizou que "o partido non son unha ou dúas persoas en concreto", senón que ten "moitos anos de historia".



"Percorremos esta provincia durante 10 días dicíndolles aos compañeiros e compañeiras que falasen co seu voto e, loxicamente, falaron e dixeron que lles gusta o partido e que prefiren seguir sendo dirixidos polos actuais responsables provinciais. E por tanto non temos nada que dicir", manifestou García.



Así mesmo, quixo quedar co "positivo" por percorrer Ourense "comarca a comarca" e por conseguir "mobilizar a esa cantidade tan grande de militantes" na xornada de votación.



Sobre se espera unha integración do seu equipo na dirección que deseñe Villarino, García preferiu esperar "a ver que se propón e que proxecto se pon enriba da mesa".