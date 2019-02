Villares lanza las primarias de En Marea frente "a la vieja dinámica" de las coaliciones

El portavoz de En Marea, Luís Villares, ha rechazado este sábado concurrir a las elecciones generales bajo la “vieja dinámica” de coalición electoral que "no permite la participación plena de todos los inscritos y limita la toma de decisiones a las cúpulas de los partidos".

En rueda de prensa, Villares ha señalado que la mejor fórmula para concurrir al proceso electoral del 28 de abril es bajo el paraguas de un partido como En Marea, que nació en 2016 para superar la fórmula de coalición que en las pasadas elecciones generales impidió que la confluencia gallega contase con grupo parlamentario propio en las Cortes.

La única “forma jurídica” que garantiza esa representación en el Congreso, asegura, es la de partido y no la coalición que pretenden reformular y relanzar las tres formaciones que originaron la confluencia -Podemos, Esquerda Unida y Anova-. “No queremos engañar a nadie y no queremos que nos engañen”, afirmó.

Con la fórmula de partido, “cada persona” tendrá “capacidad plena de participación” algo que con la “vieja dinámica” de coalición no sucede, y añadió que de esta forma no existirán “militantes de primera y no de segunda”, no se dará un escenario en el que unos “tengan que pegar carteles y otros decidan el rumbo del partido”.

Con todo, pese a las diferencias existentes y ya puestas de manifiesto, el líder de En Marea ha asegurado que mantiene “contacto fluido” con las direcciones de los tres partios aunque admite que “hay mas intención por nuestra parte que por la otra, a decir verdad”, para llegar a un acuerdo.

Villares dice haber hablado esta misma semana con el líder de Podemos Galicia, Antón Gómez-Reino y con el fundador de Anova, Xosé Manuel Beiras, ayer mismo en lo que fue una conversación “agradable”.

Primarias en marcha y una propuesta aglutinadora para el Senado

Bajo esta premisa, el Consello das Mareas ha lanzado este sábado el calendario de elecciones primarias para elegir candidatos para los comicios estatales, de forma que las personas que quieran postularse podrán hacerlo entre el 25 y el 28 de febrero y se podrá votar del 8 al 10 de marzo. El día 11 de marzo será la fecha de proclamación de las candidaturas, y el plazo para presentar coaliciones electorales finaliza el día 15 de marzo.



Villares ha mostrado su deseo por contar con la actual diputada en el Congreso Alexandra Fernández en las listas de En Marea, después de que la militante de Anova haya demostrado obrar con “coherencia y consecuencia” durante su periodo como representante de la confluencia gallega en el Congreso.



Esta es la propuesta para el Congreso que, sin embargo, es diferente a la del Senado, ya que la dirección de En Marea apuesta por lanzar una propuesta que aglutine a todas las fuerzas progresistas de Galicia, para lo que ha lanzado una invitación a PSdeG y BNG para concurrir unidos a este proceso de listas abiertas, que penaliza las minorías.