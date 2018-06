Villares: "O pasado de Feijóo puido co seu futuro"

O portavoz de En Marea, Luís Villares, afirmou este luns que, "ao final, o pasado de Feijóo puido co seu futuro", despois de que o presidente da Xunta decidise renunciar a competir na carreira sucesoria de Mariano Rajoy á fronte do Partido Popular.

Nunhas declaracións remitidas aos medios de comunicación, Villares asegurou que "se demostrou que Feijóo tiña demasiado peso na mochila para concorrer a esa carreira sucesoria" e que o mandatario autonómico "sabe que non o queren" en Madrid.

Para o representante de En Marea, o ciclo político do presidente galego "está acabado" por culpa do seu "pasado escuro", de "amizades co narcotráfico" e polo seu labor á fronte en Galicia de "un partido reconocidamente corrupto", en alusión á sentenza do caso Campeón.

Villares lembrou tamén outros aspectos negativos da carreira de Núñez Feijóo, como a imputación de dous altos cargos do seu goberno por un posible caso de prevaricación e homicidio imprudente ao non administrar os fármacos necesarios a enfermos de hepatites C.

Por todo iso, considerou que "non vale para remontar a imaxe corrupta" e "antidemocrática" do PP en España, dado que "no fondo representa o peor da filosofía do caso Gürtel".

Así mesmo, preguntouse por que os galegos teñen que quedar con alguén a quen "o PP non quere" e que acumula na súa xestión "anos de desprezo" cara a Galicia.

O portavoz de En Marea denunciou que os anos de Goberno de Núñez Feijóo custáronlle a Galicia renunciar a temas clave como un ferrocarril galego, a AP-9, o Pazo de Meirás ou o financiamento autonómico e censurou que a Comunidade autónoma convértase en "un premio de consolación para os que teñen medo de perder unhas primarias" no seu partido.

"Se eles non o queren, nós tampouco", concluíu, antes de advertir a Núñez Feijóo de que, se non se vai, terminará, como o seu antecesor, Manuel Fraga; "derrotado" nas urnas.