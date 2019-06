Villares e os seus tres deputados afíns non acoden á sesión de control a Feijóo

O portavoz de En Marea, Luís Villares, e os seus únicos tres deputados afíns no grupo do Parlamento de Galicia –Paula Vázquez Verao, Pancho Casal e Davide Rodríguez– non asistiron á sesión de control ao presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, celebrada este mércores na Cámara.

Como é habitual en cada pleno, os portavoces da oposición protagonizan un debate xunto ao líder do Executivo autonómico. Con todo, e a pesar de que o aínda portavoz de En Marea rexistrara a súa pregunta para Núñez Feijóo para o pleno desta semana, finalmente foi retirada da orde do día.

A ausencia de Villares e o seu tres deputados afíns, que anunciaron a semana pasada que pasarán ao Grupo Mixto, supuxo a escenificación no hemiciclo da ruptura do Grupo Parlamentario de En Marea. Con todo, xa se atopaba dividido 'de facto' desde hai tempo entre os próximos ao portavoz e o sector crítico, integrado polos membros de Podemos, Esquerda Unida e Anova.

Estes últimos, que ostentan a maioría do grupo na Cámara --10 de 14 parlamentarios--, si asistiron á sesión de control ao presidente da Xunta, pero sen portavoz que participase no debate con Feijóo.

Non sería até case tres horas despois, no momento da votación das proposicións non de lei, cando Villares e Vázquez Verao entraron no hemiciclo. Nese momento, o aínda portavoz do Grupo de En Marea protagonizou un breve saúdo co seu compañeiro de mesa, Antón Sánchez (Anova). Pola súa banda, o escano de Davide Rodríguez, tamén afín a Villares, permaneceu baleiro.

As primeiras consecuencias da ruptura

A ruptura definitiva do grupo comezou a fraguarse a pasada semana, despois de que o sector crítico do Grupo de En Marea, co impulso do cinco deputados membros de Podemos Galicia, acordasen realizar unha votación para elixir o senador por designación autonómico que lles correspondía como segunda forza na Cámara galega.



Este proceso foi desacreditado pola dirección do partido instrumental, na que só participan afíns a Villares, e tamén por este último e os seus apoios no grupo, que rexeitaron participar na votación e mantiñan a Mariló Candedo como a súa candidata para o Senado.



O exconcelleiro da Coruña José Manuel Sande converteuse na proposta do sector crítico con nove votos a favor dun total de dez deputados –o catro da dirección do partido non participaron– e, finalmente, foi designado senador no pleno deste martes.



Estas discrepancias entre os parlamentarios de En Marea terminaron por romper o grupo. O pasado xoves, día antes de que se rexistrarse formalmente a candidatura de Sande, o portavoz, Luís Villares, xunto con Pancho Casal, Paula Vázquez Verao e Davide Rodríguez, anunciaron que se pasarían ao Grupo Mixto na Cámara, unha decisión que, con todo, aínda non se fixo efectiva para a sesión plenaria desta semana.