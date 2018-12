Villares pide "pechar feridas" tras as primarias de En Marea

O portavoz parlamentario de En Marea, Luís Villares, expresou que confía en que a constitución dos órganos de dirección do partido instrumental tras a celebración das primarias signifique un "punto e aparte" e sirva para "pechar feridas" para centrarse en "falar dos problemas da xente e achegar solucións".

Villares, a preguntas dos medios este xoves tras participar nunha xunta de portavoces extraordinaria, manifestou que "a imaxe" que lle gustaría ver o vindeiro sábado -día no que se constituirá o Consello dás Mareas- sería a de "35 persoas traballando conxuntamente para solucionar os problemas da xente".

Con todo, as 14 persoas electas pola lista do sector crítico, Entre Todas, para a nova dirección de En Marea previsiblemente non tomarán posesión do seu cargo, xa que a candidatura perdedora non recoñece os resultados das primarias, nas que Villares se fixo con 21 dos 35 postos do Consello ao impoñerse aos críticos co 60% dos votos.

Cuestionado sobre se está sobre a mesa a opción de aprazar a constitución do Consello ata que os críticos teñan os resultados das auditorías externas que encargaron ante a sospeita de "irregularidades" nas votacións; Villares incidiu en que os "problemas" de Galicia "non se van a aprazar" porque En Marea atrase a constitución da súa nova dirección.

"A dirección do segundo partido de Galicia que aspira a ser o primeiro non pode estar paralizada por unha reclamación. Temos o deber de constituír a nova dirección e de falar de política para solucionar os problemas da xente", aseverou.

En canto á elección da coordinadora (equivalente á executiva nun partido clásico), o maxistrado lucense indicou que primeiro ten que constituírse o Consello e que "nun par de semanas" farao a coordinadora.

Piden repetir as primarias "con garantías"

O membro crítico da Comisión de Garantías de En Marea, Manuel Nogueira, reclamou este xoves que se volva a repetir o proceso de primarias, que se saldou coa vitoria da candidatura encabezada por Luís Villares, "con todas as garantías" ao entender que houbo numerosas irregularidades nun proceso, que non recoñece.



Nogueira fixo esta afirmación nunha rolda de prensa celebrada en Ourense, na que pormenorizou no contido da denuncia presentada no Xulgado de Instrución número tres da cidade ourensá na que pide que se "depuren responsabilidades" sobre un proceso que, ao seu parecer, pode ser "ilegal", xa que non conta cunha empresa que auditase os resultados que deron como gañador ao candidato Luís Villares.