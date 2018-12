Villares pide aos críticos que escoiten "o mandato" das bases de En Marea

O portavoz de En Marea, Luís Villares, instou ao sector crítico coa súa dirección que escoite "o mandato claro" que as bases expresaron nas primarias do partido instrumental, cuxo resultado, que outorga a vitoria á lista do maxistrado lucense, non recoñece a candidatura perdedora, Entre Todas.

"Creo que as voces, críticas ou non críticas, o que teñen que facer é escoitar. E neste momento o que toca é escoitar o que dixeron os inscritos con bastante claridade: un mandato claro de fortalecer un proxecto político grande, non unha suma de siglas", declarou este mércores Villares a preguntas dos xornalistas no Pazo do Hórreo.

Cuestionado sobre se os acontecementos das últimas semanas, culminados cun resultado das primarias que non recoñece a lista perdedora, avocan a En Marea á ruptura; Villares instou aos críticos a abrir un período de "reflexión" porque "ninguén entendería" unha escisión.

"O camiño é a unidade para fortalecer aquilo que temos en común. A xente premiou que traballásemos conxuntamente, que aparcásemos as diferenzas. Ninguén entendería que en nome das diferenzas se produciran proxectos políticos diferentes. Iso é o que a xente premiou electoralmente", afirmou.

Así as cousas, fixo un chamamento a aparcar os debates internos e "falar xa mesmo dos problemas da xente". "É o momento de traballar, de deixar de enredar para que avancen os proxectos municipais, non só no tres cidades (A Coruña, Santiago e Ferrol), senón nos máis de 30 municipios do país onde gobernamos", concluíu.