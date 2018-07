Villares: "Los muertos se pueden evitar si se extiende hemodinámica las 24h. en el Hula"

El portavoz de En Marea y parlamentario por Lugo Luís Villares ha advertido este viernes a la Xunta y al Partido Popular de los "muertos" que se pueden evitar si se extiende el servicio de hemodinámica las 24 horas en el Hula (ahora funciona 16 horas, de 8,00 a 22,00 horas).

Al respecto, ha criticado que la situación actual se debe a "la misma razón por la que no se suministró medicamentos a los enfermos de la hepatitis, que acabaron muriendo".

De hecho, una de las razones por las que entiende que no está a pleno rendimiento la sala del Hula de hemodinámica es "una cuestión económica", lo que le parece "miserable".

"Lo que no puede ser es que habiéndose demostrado que el servicio de 24 horas salva vidas, porque reduce los tiempos en atención en casos de infarto, que no se implante todo el día. Primero era ocho horas, ahora 16, *cuánto tenemos que esperar para la apertura todo el día, cuantos muertos, cuantas lesiones vasculares se pueden evitar?", se ha preguntado.

Además, ha aplicado esta misma premisa para Ourense, donde tampocofunciona el servicio todo el día. "No es admisible, ni en términoseconómicos, ni en términos sociales, ni éticos. El PP tendrá que dar muchas explicaciones", ha avisado.

Además, ha reprochado que tras todo esto trasciende "un populismo barato". "Que se bajen impuestos trae como consecuencia no prestar servicios que son esenciales. *Por qué razón se priman esas políticas,donde se dice que se bajan impuestos, que la economía va bien, y luego no se prestan los servicios que la gente necesita?", ha censurado.



Luís Villares no descarta que también responda esta ausencia a"un motivo electoralista" y ha aventurado que el PP tratará de esperar "a que venga un proceso de comicios, como las municipales (del próximo año) para que su candidato lo pueda vender en campaña electoral".