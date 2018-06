O portavoz de En Marea, Luís Villares, reivindicou a soberanía e independencia de cada marea municipalista para tomar decisións de cara á configuración de candidaturas nas eleccións locais do próximo ano. "Ninguén a 600 quilómetros pode impor de que forma se presenta cada marea ás eleccións", asegurou en referencia ao pacto entre IU-Podemos a nivel estatal, que establece que as alianzas se realicen en formato de coalición e co nome elixido por estas organizacións fóra de onde existan "marcas" consolidadas.

Fíxoo nunha entrevista este domingo na Radio Galega na que apuntou que se algunha marea "quere ir en coalición é moi libre" de facelo, pero, a continuación, incidiu en que en que non se vai a marcar desde fóra "nin o nome da papeleta nin a forma en que se presentan".

Villares cualificou de "desafortunadas" as declaracións do secretario de Organización de EU, Rubén Pérez, nas que tachou de "partido ornamental" a En Marea, á vez que avisou que "os que teñan intención de baixarse" do proxecto rupturista "van ter que dar moitas explicacións". Así mesmo, tamén en clave interna de En Marea, o maxistrado lucense volveu apuntar que o caso de Paula Quinteiro, a deputada de En Marea que se viu envolta nun incidente coa policía, está pechado, polo que admite que "se ela o decide, seguirá" no seu escano a pesar de que a dirección e os inscritos de En Marea piden que dimita.

Con todo, Villares lanzou unha mensaxe dirixida á súa compañeira no Pazo do Hórreo: "Cando chegue o momento e haxa outras primarias para volver escoller cargos de representatividade serán as inscritas e os inscritos quen dirán se unha persona con ese comportamento debe revalidar na representación pública en nome de En Marea".

CONGRESO. Así mesmo, Luís Villares defendeu que o cinco deputados de En Marea no Congreso, integrados no Grupo Confederal de Unidos Podemos, foron "determinantes" para que saíse adiante a moción de censura contra Rajoy. Neste sentido, remarcou que os parlamentarios de En Marea deben ter un papel relevante dentro do Grupo Confederal, cuxa "estratexia non pode ser unha escusa para que as prioridades galegas queden postergadas". "Nós non estamos dispostos a consentilo", engadiu.

ELECCIÓNS SE SE VAI FEIJÓO. Villares defendeu a súa postura de que "o normal" no caso de que o presidente galego, Alberto Núñez Feijóo, abandone a Xunta para relevar a Mariano Rajoy á fronte do PP nacional sería a convocatoria de eleccións, algo que non comparte o sector crítico coa dirección política de En Marea, como explicitaron o pasado sábado ao termo da reunión do consello político do partido instrumental.

Deste xeito, o portavoz rupturista entende que o adeus de Feijóo á Xunta suporía un "fin de ciclo político" que, ao seu modo de ver, debería ir acompañado dunha cita coas urnas porque o popular centrou a súa campaña electoral na súa persona. Así, cre que "a xente está farta do PP" e a convocatoria de eleccións constituiría unha oportunidade para a "translación" a Galicia do "estado de alegría" aberto a nivel estatal após o triunfo da moción de censura que supuxo o fin da etapa de Mariano Rajoy en Moncloa.

"Se hai un cambio de ciclo, como parece que vai haber coa marcha de Núñez Feijóo, o normal é que ese cambio de ciclo non veña seguido dunha interinidade onde se poña un presidente que ninguén escolleu", apostilou Villares, que, a continuación, teorizou con que ese escenario de interinidade sería "lícito en termos constitucionais" pero "non" en "termos políticos".

"O normal en termos políticos é que se hai un punto e aparte, a cidadanía sexa protagonista de dar ese punto e aparte", remarcou o maxistrado en excedencia, que pon como 'deberes' a Pedro Sánchez en Galicia a articulación dun modelo de financiamento autonómico que permita que os mozos galegos emigrados "poidan retornar". Ademais, reclama ao novo Goberno socialista a execución do Corredor Atlántico ferroviario, a transferencia "inmediata" da AP-9, un traspaso que, ao seu xuízo, podería estar listo "se hai vontade política" antes de que conclúa o ano.