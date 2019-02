Villares insta a Gómez-Reino a posturlarse para ser candidato de En Marea ás xerais

O portavoz de En Marea, Luís Villares, fixo este martes un chamamento ao líder de Podemos Galicia e actual deputado no Congreso por En Marea, Antón Gómez-Reino, para que se postule ás primarias para volver liderar a lista da Coruña coas mesmas siglas que o fixo nas xerais celebradas en 2015 e 2016.

Deste xeito, nunha entrevista na Televisión de Galicia, Villares volveu defender a concorrencia de En Marea como espazo de unidade, un proxecto que elixirá os seus candidatos mediante eleccións primarias. "Se Antón Gómez-Reino quere chegar a ser cabeza de lista pola provincia da Coruña nas primarias internas terá a oportunidade", sostivo, agregando ademais que sería un bo representante de En Marea na Cámara Baixa.

Así mesmo, Villares admitiu que lle gustaría que a militante de Anova Alexandra Fernández encabezase a lista de En Marea por Pontevedra, aínda que para iso como todos os aspirantes "primeiro tería que candidatarse".

Reivindicou tamén Villares de novo a concorrencia baixo a papeleta de En Marea, "a marca política consolidada en Galicia e que engloba todo o espazo político do cambio", tal e como, as mareas locais o fan cos seus espazos. Explicou que, a nivel municipal, Podemos celebrou as súas primarias para logo incluír, por exemplo, aos seus candidatos nas listas de Marea Atlántica.

Villares lembrou que, de feito, "En Marea naceu como espazo político coa finalidade de emular a escala galega o que viña sendo unha boa forma de funcionamento no espazo municipal" xa que a "fórmula que lideran Xulio Ferreiro e Martiño Noriega con gran éxito, esa é a que nós queremos para toda Galicia".

Por último, o líder de En Marea insistiu en que ter un grupo propio no Congreso "é un obxectivo irrenunciable", polo que se buscará "a fórmula xurídica que nos garanta esta representación".