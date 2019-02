Villares insta a Anova, EU e Podemos a referendar coas bases o seu 'non' a En Marea

O portavoz de En Marea, Luís Villares, instou ás direccións de Anova, Esquerda Unida e Podemos Galicia a "referendar" coas súas bases a súa decisión de rexeitar presentarse ás eleccións xerais baixo o paraugas do partido instrumental e apostar por reeditar unha fórmula de coalición para o 28 de abril.

Este venres, a preguntas dos xornalistas nunha rolda de prensa, Villares insistiu en que En Marea descarta o modelo de coalición e presentarase as eleccións como "unha organización política en fórmula de partido" que garanta a posibilidade de "ter grupo propio" no Congreso e permita "participar en condicións de igualdade" a inscritos e persoas que queiran postularse ás primarias para optar a figurar nas listas electorais.

"Non vai haber cúpulas por detrás que pacten postos de saída, en En Marea isto vano a elixir os inscritos. Quen queira unha fórmula diferente vai ter que explicar como se van a elixir os candidatos e se a xente que se partiu as costas nestes anos vai poder participar", incidiu o portavoz orgánico, que acusou aos socios da coalición de querer "restrinxir aos VIP" a integración das listas electorais.

Por iso, e após defender que o rexeitamento á fórmula de coalición por parte de En Marea emana da decisión "do plenario", Villares convidou "ao tres partidos da coalición a que referenden coas súas bases a súa decisión" de pechar a porta a presentarse ás eleccións baixo o partido instrumental.

"A chamada á coalición non ten as portas abertas; En Marea, si", aseverou para, a continuación, insistir en que a fórmula que propón o partido instrumental "garante grupo propio" no caso de lograr os deputados suficientes, algo que, como lembrou, non permite unha coalición electoral, como sucedeu no ano 2016, cando o regulamento das Cortes impediu aos parlamentarios de En Marea conformar grupo propio a pesar de contar co número de actas suficientes para facelo.

Así, Villares sostén que o panorama político actual evidencia que as coalicións son fórmulas "erradas" mentres que a de En Marea, articulado como unha organización de adscrición individual que permite a dobre militancia, representa "unha opción de futuro que supera as tensións dos partidos para que as persoas teña a última palabra".

PRIMARIAS. O portavoz tamén respondeu ás críticas lanzadas pola coordinadora nacional de Esquerda Unida, Eva Solla, que acusou a Villares e os seus afíns de converter En Marea nun "partido clásico" que xa non serve como casa común das forzas rupturistas porque actúa como unha organización "que toma as súas propias decisións".

"Considerámonos calquera cousa menos un partido tradicional. Aspiramos a ser o espazo de síntese e reproducimos a escala galega o que son as mareas municipalistas", asegurou Luís Villares, que engadiu que Eva Solla "poderá presentarse ás primarias de En Marea"". "Nunhas primarias de Esquerda Unida ningún de nós poderiamos participar", apostilou.

Así as cousas, Villares di que non ten "constancia" de que En Marea vaia a dividirse en dúas candidaturas para as xerais a pesar de que as posturas de ambos os bandos parecen moi distantes. Asegura que mantivo contactos cos líderes de Anova, EU e Podemos nos últimos días e sostén que "a día de hoxe" a "única situación" é que "haberá unha lista, a de En Marea, que ten unhas primarias en marcha".