Villares cuestiona os acordos do plenario de En Marea polo censo

O portavoz de En Marea, Luís Villares, cuestionou as decisións adoptadas polo plenario da formación rupturista o pasado sábado, polas "irregularidades" que, denunciou, déronse á hora de admitir a asistencia á asemblea. En todo caso, esperou que as primarias internas que elixirán os novos órganos de dirección sirvan para "resolver" os problemas internos.

Así, a preguntas dos xornalistas posteriores á xunta de portavoces, explicou que o censo se pechou tres días antes e que houbo persoas que non acudiron por esta situación pero, outras que non estaban anotadas, sumáronse a última hora ao plenario. Ao seu xuízo, decantou o tenor das votacións que lle fixeron perder á liña 'oficialista' que el encabeza cuestións como a estratexia política e electoral que defendía el mesmo nos seus documentos.

Villares, que afirmou que "non hai ningún tipo" de interferencia no traballo do grupo parlamentario despois do plenario do pasado sábado, quixo pór o acento en aspectos "positivos" da asemblea, como o feito de que ao non haber listas abertas, o sistema de elección será "proporcional". Desta maneira, remarcou, "toda a pluralidade pode ter encaixe".

"A maneira de resolver os problemas é dar voz ás distintas sensibilidades", manifestou antes de subliñar que confía en que as próximas eleccións internas, que seguen ao plenario, "sirvan para resolver definitivamente a problemática da organización".

"VERDADEIRA ANOMALÍA". Villares considerou "unha verdadeira anomalía" o ocorrido o sábado. "Se temos unha norma de pechar o censo tres días antes, non pode ser para algunhas persoas unha norma e impídeselles acudir e para outras persoas descúlpeselles e permítaselles poder votar. Iso altera o censo e pode dar lugar ao resultado das votacións no plenario por esa alteración do censo no último minuto", esgrimiu.

O portavoz orgánico e parlamentario de En Marea advertiu de que todas as organizacións políticas "sen excepción" teñen unhas normas sobre o censo e destacou que no caso de En Marea pechouse tan só coa "escasa" marxe de tres días antes.

SOBRE AS CRÍTICAS. Sobre as críticas realizadas por, entre outros, o alcalde de Santiago, Martiño Noriega, e o rexedor da Coruña, Xulio Ferreiro (nunha entrevista con Europa Press), puntualizou que el non dixo que houbese un golpe de estado no plenario, senón que respondeu a unha pregunta na que se incluíu esa expresión.

"Calquera que se tome a molestia", dixo sobre ler a entrevista, poderá comprobar que "en ningún momento" declarou iso. En todo caso manifestou que xa o "aclarou" de maneira informal e que agora o facía publicamente, aproveitando unha pregunta na rolda de prensa posterior á xunta de portavoces.

Villares tamén se referiu a que "foi percibido como unha decepción que deixa moito que mellorar" a "incomparecencia" do grupo parlamentario no Congreso dos Deputados, salvo a deputada Alexandra Fernández (que cuestionou o funcionamento do grupo confederal).

"NORMALIDADE DEMOCRÁTICA". O portavoz de En Marea cre que deberían acudir "a someterse ás críticas e preguntas de calquera inscrito" e considerou que é unha cuestión "moi mellorable" coa mirada posta en "as próximas citas" asemblearias.

Na súa intervención este martes, Villares tamén quixo destacar que houbo unha ratificación do labor da coordinadora e do Consello no plenario, aínda que é certo que estes documentos saíron aprobados cando a asistencia ao plenario habíase parcialmente baleirado. Ademais, defendeu que os debates do sábado responderon á "normalidade democrática" dunha formación política, "salvo" o do censo.