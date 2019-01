Villares avisa os seus deputados de que o voto sobre as contas o marca a dirección galega

O portavoz de En Marea, Luís Villares, proclamou este sábado que, a día de hoxe, a formación mantén un "non" "rotundo" aos Orzamentos Xerais do Estado do Goberno do PSOE e advertiu aos seus cinco representantes no Congreso que "a posición a fixa esta dirección" e que "calquera acto que se apartase" das súas directrices "debilitaría" ao partido. Luís Villares así o remarcou en rolda de prensa, na que estivo acompañado da deputada por En Marea no Congreso, Alexandra Fernández, tras a reunión do Consello e da Coordinadora.

O portavoz de En Marea negou que existan divisións internas e reivindicou que o rexeitamento aos orzamentos foi adoptado de forma "unánime" este sábado. Un golpe na mesa de Luís Villares que asegurou que "quen marca a decisión política do grupo parlamentario é a dirección de En Marea". "Polo tanto, non teño ningunha dúbida de que o grupo parlamentario vai seguir esas directrices", suxeriu, nun chamamento aos deputados a manter a disciplina marcada pola dirección galega que encabeza.

Calquera acto que se á parte das directrices marcadas pola dirección debilitaría o conxunto da posición política de En Marea

En todo caso, deixou caer, a modo de reflexión, que "calquera acto que se apartase das directrices marcadas pola dirección debilitaría o conxunto da posición política de En Marea e a aqueles que se separan das directrices da dirección", e defendeu a necesidade de firmeza e de contundencia "nas negociacións co Partido Socialista e co Goberno". "Xa que logo, calquera acto que se separase diso debilitaría a posición do conxunto do espazo político en Galicia", avisou, aínda que iso supoña "efectivamente", como admitiu, que os seus deputados voten diferente do grupo confederal Unidos Podemos no que se integran.

A súa postura foi apoiada por Alexandra Fernández, a única representante de En Marea no Congreso que estivo presente. A deputada sinalou que os presupostos do PSOE son "pésimos para Galicia" e un "mazazo para o país", pola perda de peso con respecto ao conxunto do estado e porque se visibiliza que son "continuistas" do PP, sen ningún "modelo de futuro": "Cando termine a Alta Velocidade non hai outro proxecto de país máis que o do sector servizos e a turistificación, pero con modelo de desmantelamento de sectores claves".

Un rexeitamento que Luís Villares explicou facendo referencia á falta de investimentos, ante o descenso do "20% con respecto aos orzamentos anteriores" e que supón un 38% en relación ao resto do Estado, no que se incrementan un 18%. No entanto, mantén que este voto en contra pode variar se o Goberno introduce cambios no documento orzamentario e instou ao Partido Socialista a mover "ficha" e a abrir unha canle de negociación "directa" con En Marea, despois de que as conversacións ata o momento "non fosen frutíferas".

O obxectivo será alcanzar un "acordo bilateral", coas medidas incluídas na 'Axenda galega do cambio' de fondo e que fixe, por unha banda, as "liñas vermellas" establecidas para as emendas parciais e, por outro, que se produza antes do debate da totalidade dos orzamentos. "Non podemos dar un cheque en branco para que despois non se cumpran as emendas comprometidas", concluíu.