Villares atribúe a En Marea o avance progresista ao decidir non concorrer

En Marea atribúese a responsabilidade de que o "bloque progresista" "ampliase" a súa vitoria fronte á dereita en número de escanos obtidos en Galicia nas eleccións xerais do pasado domingo, ás que non se presentou o partido liderado por Luís Villares.

Este luns, o propio Villares subliñou que a decisión de En Marea de non presentarse á xerais para "non contribuír á fragmentación" das opcións de esquerda foi "determinante" para que o bloque "progresista" lograse 13 deputados polas circunscripiciones galegas (dez do PSOE, dous de En Común e un do BNG) polos dez obetenidos polo PP.

Villares expresou a súa satisfacción por este feito pero reclamou a estes partidos que fagan "unha reflexión" sobre o aumento da abstención respecto de abril, o que, para o maxistrado lucense, reflicte a existencia de "un descontento" entre a cidadanía "coa oferta partidaria".

Neste punto, apelou á necesidade de articular un proxecto "unitario" coa vista posta nas eleccións autonómicas previstas para 2020, unha cita á que si quere presentarse En Marea. "Que ninguén pense que en solitario vai conseguir ser unha alternativa ao PP", subliñou Villares.

Así as cousas, fixo un chamamento á creación de "unha candidatura progresista galega" capaz de plasmar a nivel electoral, segundo Villares, unha "maioría" que "xa existe" entre a cidadanía de Galicia.

ÁNALISIS DAS ELECCIÓNS. Villares reclamou a formación dun goberno progresista no Estado que "peche de forma inequívocoa a porta a unha terceira convocatoria electoral". "Hai que preguntar a Pedro Sánchez e a Pablo Iglesias se lles compensou a repetición. Desde En Marea cremos que non", engadiu.

Para o maxistrado en excedencia, o "avance da extrema dereita é un castigo á soberbia daquelas forzas políticas que tendo na súa man a conformación dun goberno decidiron xogar ao caneo curto e ao tacticismo".

Ademais, os resultados da cita coas urnas "evidencian" que a plurinacionalidad do Estado español "é unha realidade sociolóxica e electoral", polo que "a gobernabilidade progresista pasa polo recoñecemento desa realidade democrática".