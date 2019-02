Villares, advierte: "Dos candidaturas enfrentadas sería un suicidio político"

El portavoz de En Marea, Luís Villares, ha advertido este lunes sobre el peligro que supondría que los principales actores del rupturismo gallego fuesen a las urnas por separado, "dos candidaturas enfrentadas en unas generales sería un suicidio político y lo digo así de claro".

En rueda de prensa Villares ha advertido de que los movimientos que se están dando de cara a conformar dos posibles candidaturas podría suponer un peligro no solo para las dos listas que se presenten, sino también "para las alcaldías" del cambio.

Por ello, el objetivo es "garantizar una sola lista, que sea lo más participada, democrática e inclusiva posible" y eso es lo que busca En Marea mediante una propuesta de partido y no de coalición, que no convence al resto de formaciones que componen la base de En Marea. Villares, que dice aún confiar en la posibilidad de que únicamente concurra una lista, critica la presentación como coalición y se pregunta que, de ese modo, "quién haría las listas" ya que, a su entender, supondría una configuración realizada desde las cúpulas y no desde las bases.

"No podemos hacer que unos pocos determinen los candidatos y otros vayan pegando carteles", ha recriminado, para recordar a continuación además que la fórmula de coalición no permitiría a los diputados gallegos tener un grupo propio en las Cortes.

Tener que volver a depender de incluirse en un grupo confederal, supondría para los representantes gallegos "falta de capacidad", menos "visibilización" y un menor "reparto de los tiempos".

Además, Villares ha puesto en valor la representatividad de En Marea como partido, que es la segunda fuerza política en Galicia, siendo un "instrumento que costó conseguir" ya que "todos tuvimos que ceder, porque estar en política no es pensar ni en nosotros mismos ni en nuestros partidiños".

Por ello, el líder e En Marea lamentaría que todo el trabajo realizado hasta la fecha se echase por tierra: "Es evidente que si no vamos juntos sería una decepción" por lo que "no contemplo una posición que no sea unidad".

Villares ha dicho hacer estas manifestaciones después de hablar con representantes de las formaciones que conforman En Marea que le han comentado "que no hay ninguna decisión tomada en ese sentido", aunque desde Podemos e Izquierda Unida ya han reiterado en varias ocasiones que su intención es reeditar la "coalición" con la que se presentaron en diciembre de 2015 y en junio de 2016.

En este sentido, Villares ha emplazado a que "todos" los que así lo deseen participen en las primarias para elegir a los candidatos a los comicios, ya que cualquier persona, incluso sin adscripción partidaria puede hacerlo, algo que no ocurre bajo la fórmula de coalición, ha esgrimido.

Además, el portavoz ve necesario celebrar este proceso de elección ya que intentar que repitan los mismos representantes que están ahora en el Congreso, sin consultar de nuevo a las bases, supondría un "problema de democracia interna" que contradice los principios básicos de las mareas.

A su modo de ver, es imprescindible consultar a la militancia de En Marea sobre los próximos candidatos, "no vaya a ser que le preguntemos a la gente y a lo mejor esté descontenta con la actuación de un diputado o diputada y no quiere que repita".