Vilanova de Arousa dedicará rúas a Amancio Ortega, sanitarios e policías

O Concello de Vilanova de Arousa dedicará unha avenida a Amancio Ortega, fundador de Inditex, e varias rúas aos profesionais sanitarios, do Exército, das forzas e corpos de seguridade e de voluntarios particulares pola súa loita contra o coronavirus.A iniciativa, explican fontes do goberno local, xorde de peticións cidadás en recoñecemento á doazón de material de protección por parte de Amancio Ortega , así á adquisición previa e cesión ao sistema sanitario público de tecnoloxía punteira para o tratamento do cancro., e sanitarios, policías, militares e voluntarios, ás rúas adxacentes.O cambio de nome deberá abordarse no próximo pleno da corporación local, o que se dá por descontado ao gobernar o PP con maioría absoluta.O alcalde, Gonzalo Durán, subliña quee neste sentido considera que, polo ben que están a facer por todos os españois e todos os galegos".