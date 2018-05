Una gallega busca trabajo por internet y recibe una avalancha de indignantes ofertas

El verano está a la vuelta de la esquina y con él, además de las ansiadas vacaciones, llega el repunte del sector hotelero y de la restauración. Opciones que barajan muchos estudiantes para hacerse con un trabajo temporal que les ayude con los gastos del próximo curso. Uxía cursa Filosofía en Santiago de Compostela y es una de tantas jóvenes que ya se ha puesto en marcha para conseguir un empleo para la temporada estival.

Uno de los primeros pasos que llevó a cabo esta viguesa fue la publicación de un anuncio en un portal web. Al cabo de unos días comenzaron a llegarle varias ofertas relacionadas con la prostitución. "Busco chica para unos seis meses mente abierta para limpieza y labores de hogar", estas y otras tantas son algunas de las respuestas que recibió a su anuncio, en las que llegaron a ofrecerle un mayor salario en un hotel por mantener contacto íntimo.

puse ayer un anuncio diciendo que busco trabajo de cualquier cosa

de cinco personas que me han contactado desde entonces cuatro eran como este y sólo uno me ha ofrecido trabajo de verdad pic.twitter.com/m3NrpjStNF 6 de maio de 2018

"De cinco personas que me han contactado desde entonces cuatro eran como este y sólo uno me ha ofrecido trabajo de verdad", escribía Uxía en su Twitter, en el que compartió dichas propuestas, muy indignada con una situación que no viviría si el que publicase dicha oferta fuera un hombre.

siendo tío he puesto mi número en Internet y nunca ha venido nadie a ofrecerme dinero a cambio de sexo, qué raro no? 7 de maio de 2018

En las redes, mucha gente le ha mostrado su apoyo e incluso algunas mujeres afirmaron haber vivido algo similar, sin embargo otros usuarios achacaron algunas de las propuestas a la descripción de su propia oferta.