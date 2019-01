Un vigués enfróntase a unha multa de ata 2.400 euros por deixar solto ao can na rúa

Axentes da Policía Local de Vigo identificaron a un veciño da cidade, como propietario dun can "de raza potencialmente perigosa", e que se atopaba solto e sen boceira na vía pública, o que supón unha infracción.

Segundo informaron fontes policiais, os feitos tiveron lugar a última hora da tarde do mércores, cando o 092 recibiu un aviso sobre a presenza dun can "de raza potencialmente perigosa", solto e sen boceira, na rúa Pizarro.

Unha vez no lugar, os axentes comprobaron a existencia do animal e constataron que era un can de raza american staffordshire terrier.

Tras identificar ao seu propietario, propúxoselle para sanción e, segundo informaron fontes policiais, esa infracción leva aparelladas multas que poden chegar ata os 2.404,05 euros.