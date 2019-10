Vigo recibe con lágrimas de emoción a los compañeros del agente herido en Barcelona

Unas 200 personas han recibido este miércoles en Vigo entre aplausos y lágrimas de emoción a 35 agentes de la Policía Nacional compañeros del antidisturbios que resultó gravemente herido en Barcelona.

Se trata de una de las dos unidades de intervención policial (UIP) desplazadas desde Vigo a Cataluña, donde permanecía desde hace dieciocho días, mientras allí sigue desplegada otra de 37 efectivos.

"NO ESTÁIS SOLOS". Familiares, ciudadanos a título particular y políticos han formado el séquito de recibimiento a seis furgones policiales donde los agentes, visiblemente emocionados, algunos con lágrimas en los ojos, han agradecido las muestras de cariño entre gritos de "no estáis solos" o "España unida jamás será vencida".

"Fue muy duro" ha sido el comentario más repetido por los agentes mientras se dirigían en sus furgones al interior de la Comisaría de Vigo-Redondela, antes de reunirse con sus familiares.

Algunos no han esperado y se han fundido en un abrazo con sus esposas, hijos, abuelos y conocidos, entre gritos de júbilo y una marea de banderas de España.

AGENTE HERIDO. Uno de los agentes ha celebrado las "noticias esperanzadoras" en torno al estado de salud de Iván A.F., quien sigue "grave pero estable", y ha añadido que se le está retirando la respiración artificial.

Iván A.F. es el herido más grave de los disturbios en Cataluña como consecuencia de una fractura en la base del cráneo por un fuerte impacto.