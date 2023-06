Vigo se prepara para revivir la nostalgia del rock con los legendarios Guns N' Roses

Las leyendas del Rock & Roll Guns N'Roses llegan este lunes a Vigo para un concierto histórico. La llegada de Axl Rose, Slash y compañía ha agitado la actividad en los alojamientos de la ciudad donde algunos cuelgan ya el cartel de completo, mientras en el interior del campo de Balaídos continuaban ayer con los preparativos para la cita histórica.

Si los primeros conciertos de la gira sirven de indicativo, los seguidores vigueses podrán esperar escuchar al menos más de una veintena de canciones y más de dos horas que incluirán sus principales clásicos como Welcome to the Jungle, Paradise City, Sweet Child O' Mine o November Rain acompañados también de varias rarezas y alguna versión de Wings, Iggy Pop y la ya habitual Knockin on Heaven's Door de Bob Dylan..

La banda estadounidense ya calentó motores este viernes con un gran concierto en el Cívitas Metropolitano de Madrid. Contra el paso del tiempo, Guns N"Roses ofrecieron un digno espectáculo de hard rock en un estadio incompleto, con unas 35.000 personas que se sumergieron en la jungla de esta legendaria banda durante tres horas y media de éxitos electrizantes.

Pretenders, pese a ser una de los grandes grupos de rock coetáneos en su popularidad, resultaron unos teloneros inusuales para Guns n'Roses, y tocaron algunas de sus canciones más famosas como I'll stand by you o Don't get me wrong con el intacto liderazgo de Chrissie Hynde. El multiplatino Apetite for destruction (1986) y el doble Use your ilusion (1991) acapararon el protagonismo de un recital en el que el trío emblemático estuvo acompañado por Dizzy Reed (teclado), Richard Fortus (guitarra), Frank Ferrer (batería) y Melissa Reese (teclado).

Con una puesta en escena sobria y sin mediar palabra, la banda arrancó con puntualidad con It' so easy de Apetite for destruction y siguieron sin pausa Bad Obsession, una canción que habla de sus pasadas adicciones a las drogas, Chinese Democracy, del que hasta ahora ha sido su último álbum de estudio y Mister Brownstone.

Aunque la voz de Axl Rose no es la misma que le hizo célebre hace décadas, la dosificó para llegar a los momentos cumbre en canciones como "Welcome to the jungle", con la que empezó a subir la temperatura del recinto y a despertar el entusiasmo del público del Metropolitano.

La potencia de la banda, la destreza de Slash con su Gibson y una colección de grandes éxitos indiscutibles hicieron lo demás.

Qué debes saber: la taquilla abre a las 16.00 horas y quedan entradas

Aunque se han vendido más de 22.000 entradas, todavía quedan tickets disponibles que se podrán adquirir en las taquillas, situadas al lado de la puerta 24 a partir de las 16 horas. Se podrá acceder al recinto a partir de las 18 horas.



La primera media hora está reservada para los espectadores de acceso preferente. Los teloneros serán The Pretenders, que darán comienzo a su actuación a las 20.00. Tras un show de hora y media saltarán al escenario Axl Rose, Slash y compañía.