Vigo gastou 43 veces máis que Barcelona na iluminación do Nadal

A cidade de Vigo inviste 43 veces máis en iluminación do Nadal que Barcelona. En concreto, Vigo lidera as grandes cidades cun gasto de 2,8 euros por habitante mentres Barcelona, con 0,06 euros por habitante, sitúase como a gran cidade máis "escura" deste nadal, segundo reflexa o Observatorio dos Servizos Urbanos (Osur).

Segundo as cifras analizadas por Osur, Vigo converteuse este ano na estrela, destinando 2,8 euros por habitante a este apartado, máis do dobre que Sevilla (1,3 euros por habitante) ou Málaga (1,29 euros), que tamén están entre as cidades cun maior orzamento por cidadán destinado a este apartado.

O alcalde de Vigo, Abel Caballero, apostou por converter a Vigo no punto de referencia, e converteuse el mesmo en pregoeiro da iluminación do Nadal da cidade. OSUR destaca que a pasada ponte de decembro a cidade bateu marcas de ocupación, con 450.000 visitantes que abarrotaron rúas e comercios.

No lado oposto, Barcelona, con máis dun millón e medio de cidadáns, é entre as grandes cidades a que menos inviste en iluminación e decoración do Nadal por habitante: concretamente pouco máis de 0,06 euros per cápita.

"As variadas e repetidas queixas de cidadáns e comerciantes sobre a triste imaxe das rúas de Barcelona no Nadal deste 2018, culminando un ciclo que sempre foi a peor desde 2015, confirman o que apuntan os números que sitúan a Barcelona como a gran cidade que menos inviste por habitante en iluminación do Nadal", manifesta Ramiro Aurín, director xeral de Osur.

Aurín remarca que un paseo por Barcelona, "segundo din os críticos", déixanos ver unha urbe cunha iluminación "escasa e obsoleta, lonxe da cidade que non hai moito era un referente do deseño, a arquitectura e a modernidade".

"Caballero, desde o seu liderado en Vigo, mostra que se trata dun gran investimento"

Un pouco por encima da cidade condal sitúase Valencia que, con case 800.000 habitantes, só gasta 0,10 euros por habitante -a pesar de aumentar nun 33 % o orzamento para as luces de Nadal respecto ao ano pasado- e Zaragoza, que gasta 0,15 euros por habitante.

Respecto de Madrid, OSUR sinala que se centrou en ofrecer unha imaxe de festa "cidadá contemporánea e de modernidade". Para iso contou coa "creatividade de varios arquitectos e deseñadores españois co obxectivo de pór en valor os espazos máis emblemáticos da cidade". Na capital de España utilizáronse máis de 7.000.000 lámpadas LED que estarán acendidas 263 horas ata o próximo xaneiro, aínda que non ofrecen datos de gasto.

O director Xeral de Osur manifesta que "apostar pola iluminación do Nadal non é unha cuestión banal nin confesional". E opina que Abel Caballero nos mostra "desde o seu liderado en Vigo" que se trata dun investimento "non só cun impacto directo sobre a actividade turística comercial senón tamén, e como mínimo coa mesma importancia, sobre a xeración de identidade e autoestima cidadá, que tanto axuda á sensación de benestar colectivo e á integración social".

O Observatorio de Servizos Urbanos (OSUR) é unha plataforma pertencente á Asociación pola Excelencia dos Servizos Públicos (AESP) que quere converterse en altofalante das opinións dos cidadáns sobre os seus servizos municipais.