Abel Caballero pulsó este viernes, a las 20.00 horas, el botón con el que se encendían las luces de Navidad de Vigo, las "más importantes del planeta". Pero no se activaron todos los 11,5 millones de led que se reparten por 450 calles de la ciudad, ya que este año el Ayuntamiento no comenzó la licitación de las luces hasta mediados de agosto y cerró la adjudicación del contrato, valorado en 9,5 millones de euros, ya bien entrado octubre, tras problemas burocráticos.

"¡Que todo el mundo esté tranquilo!", calmó en todo caso el regidor, que insistió en que este luminoso espíritu navideño llegará a los mismos rincones que el año pasado, aunque progresivamente en las próximas semanas.

"Boas noites, Vigo!", se arrancó este viernes Caballero, antes de saludar a Galicia, toda España y Europa, América, Asia y Oceanía. "Nos está viento todo el planeta", proclamó tras subir la escalinata dispuesta frente al gran árbol de Navidad de la Porta do Sol viguesa, rodeado de los 18 concejales socialistas que conforman la corporación.

Asistentes al encendido de las luces de Navidad en Vigo. SALVADOR SAS (EFE)

Ni siquiera le desalentó esa especie de guerra por tener el árbol más grande y las luces más brillantes que se ha desatado entre varias localidades del país, como Granada, Badalona o el pueblo cántabro de Cartes. "En esto, como en fútbol, baloncesto y tantos deportes, hay ligas. En la Superliga de Navidad están Vigo, Nueva York, Londres, París y Roma", avisó a navegantes, antes de presumir del "mejor árbol que hubo nunca en el planeta", coronado por la gran novedad de la gala.

"Aquí arriba está la estrella de Belén que hace 2023 años empezó a rotar por el universo. Localizamos la estrella, la cogimos y hoy la estrella de Belén está encima del árbol de Vigo".

Después, la cuenta atrás en inglés, español y gallego hasta pulsar el botón rojo que dio inicio a la Navidad. Al menos, en Vigo.

Melodías tradicionales como el Happy Christmas, de John Lennon; la banda sonora de Piratas del Caribe y el Último mohicano; el All I want for Christmas is you, de Mariah Carey o el Valls número 2 de Dimitri Shostakovich amenizaron un acto al que asistió como VIP el candidato socialista a la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro.

La decoración se encenderá todos los días a las 18.30 horas y se apagarán a las 0.30 de domingo a miércoles, mientras que de jueves a sábado y los festivos y sus vísperas estará en funcionamiento hasta las 02.00 horas y las noches del 23, 24, 25, 30 y 31 de diciembre, así como 1, 5 y 6 de enero, permanecerá encendidas hasta el amanecer. El apagón definitivo se producirá a mediados de enero.

Con todo, aún quedan calles a oscuras, después de que incluso la estrella del gran árbol fuese colocada este mismo viernes y la licencia del Cíes Market llegará in extremis. Pero mientras se alarga la instalación de este año, Caballero ya mira a la Navidad de 2024, para la que hay peticiones para que otras 400 calles cuenten con luces los próximos años, aseguró. "Todo el mundo quiere luces", celebró.