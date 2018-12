Vigo acusa a Mos de anexionarse 50.000 metros cadrados da súa superficie

O alcalde de Vigo, Abel Caballero, denunciou que o municipio veciño de Mos anexionouse case 50.000 metros cadrados da súa superficie, onde se sitúan unha vintena de naves industriais ás que lle vén cobrando o Ibi desde hai cinco anos.

O rexedor concretou que eses terreos, na zona do Rebullón, non figuran no plan xeral de Mos, e que foi o pleno deste municipio o que no verán decidiu con manifesta "ilegalidade" e dun modo "case medieval" mover as liñas de delimitación, o que corresponde ao Instituto Xeográfico Nacional.

Caballero concretou que a superficie en cuestión é de 49.671 metros cadrados e que Mos vén cobrando ás empresas alí instaladas o Ibi desde hai cinco anos, a razón duns 20.000 euros por exercicio, cantidade que Vigo reclama nos xulgados. "De ningún modo vai suceder isto (...) Que se esquezan completamente", proclamou Caballero, quen advertiu: "ilegalidades con nós, nin unha".

"Menos mal que non lles deu chegar ata a Porta do Sol", indicou Caballero, quen á luz deste intento de anexión engadiu que "así se entenden outras cousas" relacionadas co ordenamento en Mos, en alusión velada ao proxecto da cidade deportiva do Celta.