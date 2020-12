La desescalada arranca el viernes con la apertura por fases de la hostelería gallega

"Damos o visto bo e iniciamos un proceso de desescalada", así arrancaba el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, la rueda de prensa para dar cuenta del plan de la administración gallega para esta nueva fase, tras resaltar que un mes después de establecer nuevas restricciones se han cumplido gran parte de los objetivos. "A tendencia en outubro era preocupante e os expertos decidiron entón propor estas medidas", explicó, añadiendo que, a día de hoy, se han logrado reducir en un 25% los casos y las hospitalizaciones, además de darle la vuelta por completo a la tendencia de incidencia del coronavirus. "A tendencia é notablemente mellor pero a preocupación segue vixente", advirtió.

Acto seguido el presidente ha explicado los criterios que han marcado el protocolo de la Xunta para establecer las normas que pasan a estar vigentes en esta nueva fase que se inaugura tras estabilizar la tendencia decreciente de la curva. De este modo la situación en cada Concello dependerá de los siguientes indicadores: la tasa de incidencia general, la incidencia en mayores de 65, el porcentaje de positividad de las PCR, las cifras de hospitalización, la evolución de los brotes y la población. Bajo estos parámetros, se crean cuatro niveles para la desescalada de la hostelería:

Nivel de incidencia máxima

Cuando la incidencia sea superior a 250 por cada 100.000 habitantes a 14 días

►Las terrazas abrirán al 50% y solo hasta las 17.00 horas

►Pueden consumir juntos hasta 4 no convivientes. En los hogares se puenden reunir, también hasta cuatro no convivientes

►Se mantienen las restricciones de movilidad.

►En esta situación se encuentran: Vilalba, Pontevedra, Poio, Marín, O Grove, Sanxenxo, Tui, Ponteareas, O Porriño, Narón, Cambados y As Pontes, entre otros

Nivel de incidencia media-alta

Cuando la incidencia sea entre 150 y 250 por cada 100.000 habitantes.

►La hostelería abrirá al 30% en interior y al 50% en el exterior hasta las 17 horas

►Pueden consumir juntos hasta 4 no convivientes. En los hogares se puenden reunir, también hasta cuatro no convivientes.

►Los concellos afectados: Ferrol y su entorno, la almendra de Vigo, la de Vilagarcía, Lugo, Lalín, Cangas, Meis, Cabana, Ribadumia, Cee, Dumbría, Muxía, Oroso, Vimianzo, Ribadavia y Vilaboa, entre otros

Nivel de incidencia media

Cuando la incidencia sea de entres 150 y 100 caso por cada 100.000 habitantes.

►Se abre toda la hostelería 40% interior y al 50% máximo en exteriores hasta las 23 horas

►Pueden consumir juntos hasta 6 no convivientes. En los hogares las reuniones puede ser de hasta 6 no convivientes

►En esta situación se encuentran: la almendra de A Coruña, Arteixo, Cambre, Culleredo, Laxe, Pontecaldelas, Barro, Cercedo y Cotobade, entre otros

Nivel de incidencia básica:

Cuando la incidencia sea menor de 100 casos por 100.000 habitantes.

►La hostelería puede abrir al 50% en interiores y al 75% en las terrazas hasta las 11 horas.

►Pueden consumir juntos hasta 6 no convivientes. En los hogares las reuniones puede ser de hasta 6 no convivientes

►Desaparecen las restricciones de movilidad

►En este punto estarían Santiago, Ames, Teo, Pereiro, A Estrada, Ares y Ourense y su entorno, entre otros

La restricciones de movilidad seguirán vigentes en todas las fases, salvo en la cuarta. Además, Feijóo ha advertido que si la situación en un municipio empeora retrocederá en esta escala, por lo que aumentarían sus restricciones "aínda que sexa Nadal". Es por ello que el presidente ha llamado a la cautela, especialmente de cara a la reapertura: "Porque hai un termo medio entre unha videoconferencia e unha aperta", destacó, haciendo un llamamiento a la cautela.

Sobre el inminente puente, Feijóo ha adelantado que pedirá el cierre con Portugal "por seguridade" hasta el 9 de diciembre.

No cambia el criterio para laos cierres, los municipios con máximas restricciones quedan cerrados.

COMERCIOS Y TOQUE DE QUEDA. El aforo en los comercios de toda Galicia permanecerá como hasta ahora, al 50%. Tampoco habrá cambios en el transporte público y se mantiene el toque de queda a las 23 horas.