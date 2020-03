"Vienen a Sanxenxo como si estuvieran de vacaciones"

"Cuando se nos pide aislamiento social, no se trata de preparar las maletas e irnos al pueblo que más nos gusta. Con vuestros desplazamientos podéis estar contribuyendo sin saberlo a la propagación del virus". Es el mensaje que una comunidad de vecinos de la zona más turística de Sanxenxo colgó este viernes en el portal del inmueble, y que en las últimas horas ha sido difundido por las redes sociales como un representante del sentir generalizado del vecindario de Sanxenxo, que durante los dos últimos días dio la voz de alarma ante la llegada repentina de madrileños y, en menor medida, de visitantes procedentes de otras ciudades españolas al municipio, para ocupar sus segundas residencias ante la amenaza del coronavirus en la capital.

"Durante as últimas horas isto parecía Semana Santa", aseguró este viernes una vecina del municipio. Las imágenes de familias enteras paseando por el centro turístico sanxenxino, las terrazas con una afluencia elevada de gente y mayores acompañando en los parques a los más pequeños fueron algunas de las imágenes que se pudieron ver hasta la mañana del viernes. "Os veciños estamos seguindo de xeito responsable as directrices da Xunta. Os nosos nenos están na casa, mentres os que veñen de fóra están de vacacións. O ambiente é de preocupación, está todo cheo de madrileños", lamentaba esta vecina.

"Os de fóra trouxeron para aquí unha psicose que antes non había, e a xente está enfadada"

El malestar entre los vecinos del municipio aumentó según pasaban las horas, llegando a calificar la situación de "temeridade". "Nótase o incremento de xente que vén de fora. Moitos deles son habituais de aquí, pero non é normal que veñan nestas datas", señaló un vecino de Padriñán. La llegada de visitantes a Sanxenxo ante la situación en Madrid provocó también largas colas y desabastecimientos en los principales supermercados del municipio, que en la tarde del viernes presentaban déficit de productos como leche, elaborados cárnicos, arroz o papel higiénico. "Notamos un incremento do desabastecemento que antes non había. Os de fóra trouxeron a psicose polas compras para aquí, e a xente está enfadada", aseguró este vecino de Padriñán.

En Portonovo la situación no fue muy diferente. "Estamos preocupados, mucha gente no quiere salir de casa porque están aquí los de Madrid, como de vacaciones", contaba una vecina.

Desde la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia (Aviturga) confirmaron la llegada de personas procedentes de Madrid para ocupar las segundas residencias que tienen en el municipio. "Volvieron adelantando la fecha a los pisos que normalmente se ocupan en verano", aseguraron desde Aviturga. Esta misma situación se dio también en zonas como O Grove o Vilanova.

Más precaución durante la tarde

Tras la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , el viernes por la tarde, para anunciar el estado de alarma que entra este sábado en vigor, la afluencia de transeúntes en las calles de Sanxenxo fue decayendo. Alrededor de las 17.00 horas las terrazas y las calles más céntricas, así como el paseo de Silgar han ido menguando el número de clientes y paseantes, que se retiraron a los hogares por precaución.



Concello. La alcaldesa accidental de Sanxenxo, María Deza, que ha ocupado temporalmente la Alcaldía ante la ausencia del alcalde, Telmo Martín, pidió a los vecinos del municipio "no incurrir en histerias" ante la llegada de madrileños a sus segundas residencias. Deza ha explicado que, "aunque el miedo es libre", la alarma que se está generando "no es buena para nadie" y ha insistido en pedir "prudencia" ante la situación.



Según la alcaldesa accidental, Sanxenxo "tiene más gente cuando hace buen tiempo". En este sentido, ha querido añadir que el turismo es "el motor principal" del municipio, por lo que censura actitudes que puedan generar "turismofobia", especialmente a las puertas de la Semana Santa y del próximo verano que, si remite la situación, "serán claves para el sector".