El videotutorial definitivo: "Sanxenxo, it's very easy, like Shakira"

El cómico Rafa Durán ha compartido en sus redes sociales un divertido videotutorial en el que explica cómo se pronuncia correctamente Sanxenxo.

"Sanxenxo, it's very easy. Like Shakira", apunta el presentador gallego en el vídeo, en el que aparece junto a un indicador del concello pontevedrés más turístico.

El cómico, que se comunica en inglés en el vídeo, explica que 'Sanxenxo' es el único topónimo válido. "Not Sanjenjo, Sanjejo is bad", insiste.

La pieza acumula más de 2.000 visualizaciones en Instagram