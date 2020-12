Un vídeo de una camarera de Carral escupiendo en una taza incendia las redes

Una camarera de un local en Tabeaio, en Carral, ha denunciado que ha recibido amenazas de muerte e insultos a través de las redes sociales después de que un vídeo en el que se hurga la nariz y escupe en una taza provocara una avalancha de reacciones. La camarera ha tenido que cerrar todos sus perfiles sociales, según ha confesado en un vídeo de TikTok.

El origen de la polémica está en un vídeo en esa red social en el que la camarera aparece sirviendo un café bajándose la mascarilla, hurgándose la nariz con el dedo y tocando el interior de la taza con el índice, rematando la escena con un gesto de escupir en el interior del recipiente que se disponía a servir a un supuesto cliente.

A la protagonista de la escena se le escucha decir "claro que sí, ahora mismo", y en la imagen del corto de 14 segundos se puede ver un rótulo con la reseña "cuando el facha de turno me pide un café".

En otro vídeo de TiKTok la camarera del local de Tabeaio explica que, dado "el revuelo que se está montando, ha llegado el momento de que me pronuncie y baje un poquito las orejas". "Quiero aclarar que ni escupo, ni me saco un moco de verdad, lo hago de tontería, no lo estoy haciendo en serio", se defiende la joven, que se disculpa "con todo el que se haya sentido ofendido con ese vídeo, sobre todo con esa marca y con el local en el que trabajo, que no tienen culpa de nada", aclara.

La camarera del local asegura que la grabación se realizó por "humor", y que no le dio mayor importancia "hasta que se ha montado la que se está montando". En todo caso, aclara que "cuando digo facha no me quiero referir a los votantes de derechas, eso quiero dejarlo claro, porque cuando digo facha lo digo por definición, y me preocupa bastante que tanta gente se sienta identificada con eso".

Efe ha tratado de comunicarse telefónicamente sin éxito con el pub cervecería de Carral, que a través de una red social ha contestado que "no comentamos linchamientos, ni ensañamientos innecesarios; el teléfono, como puede comprender por motivos obvios, tuvimos que tomar medidas, debido a amenazas y tonterías diversas".