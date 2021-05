Quince claves de un nuevo paso en la desescalada

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) volvió a dar este viernes, por tercera vez, su aval a las medidas de la Xunta para avanzar en la desescalada a la vez que se intenta controlar la situación epidemiológica tras el fin del estado de alarma el pasado 9 de mayo. Los magistrados las ven "idóneas para a prevención e protección da saúde" contra el covid, además de estar "apoiadas por informes técnicos epidemiolóxicos" y basarse "na evidencia científica e na experiencia acumulada". Motivos por los que descartan que "teñan un impacto limitativo de dereitos fundamentais que poida considerarse desproporcionado".

De esta forma, las decisiones acordadas en el comité clínico del martes, que principalmente afectan a las reuniones, los aforos comerciales y de determinadas actividades, y a las residencias de la tercera edad, entraron en vigor a las 00.00 horas de este sábado.

¿Cuántos amigos nos podemos juntar en la calle?

Desde este sábado, en espacios exteriores —como la vía pública, la terraza de un bar o el jardín de una casa— pueden juntarse hasta diez personas que no vivan juntas. La excepción son los concellos en nivel máximo de restricciones —Lobios, A Pobra do Caramiñal y Mos—, donde las reuniones entre no convivientes no se permiten.

¿Y dentro de casa?

En todo espacio cerrado, como puede ser el interior de una vivienda o en la mesa de un restaurante, el límite también se incrementa de cuatro a seis personas.

¿Puedo estar con otra gente por la noche?

Pese a que no hay toque de queda —salvo en lugares en riesgo máximo— y se puede circular con libertad a todas horas, entre las 1.00 y 6.00 está prohibido juntarse, en la calle o en casa, con gente con la que no se viva.

¿Crece el aforo de la hostelería al ampliarse los grupos?

Queda intacto. En el nivel máximo solo podrá servir a domicilio. En el alto, en terrazas al 50%. En el medio, en terrazas a la mitad e interiores al 30%. Y, en el medio-bajo, fuera al 75% y dentro, al 50%.

¿Y a qué hora cierra?

El horario de cierre al público es a las 23.00 horas. La opción de ampliarlo hasta las 1.00 es "exclusivamente" para los establecimientos que sirvan cenas, sean bares o restaurantes. Se exige reserva y el negocio debe llevar un registro de los comensales y disponer de medidores de dióxido de carbono. No se puede admitir clientes a partir de la medianoche y el servicio a domicilio funciona hasta la 1.00.

¿Se puede consumir en la barra de los bares?

Tomarse un vino en la barra de un bar es una de las cuestiones que aún no está permitida en ningún municipio de Galicia. Todo consumo ha de realizarse en las mesas que estén operativas, siempre sentados.

¿Puede haber verbenas?

No. Sigue el veto a las fiestas, verbenas y otros eventos populares.

Vamos de excursión con guía. ¿Cuánta gente podemos ser?

Las visitas turísticas admiten grupos mayores. Esto favorece, por ejemplo, la actividad de los guías, ya que podrá haber grupos de hasta 20 no convivientes en exteriores y de 10 en lugares cerrados, como puede ser la catedral de Santiago o una aula de naturaleza.

¿Cuántos podemos juntarnos en la playa?

Los grupos en la playa se amplían a diez personas, si bien las toallas y demás deben estar a distancia de seguridad de otros usuarios. Se puede prescindir de mascarilla en el baño o tomando el sol; no para pasear.

Es el cumpleaños de mi hijo. ¿A cuántos niños puedo llevar a un centro de ocio infantil?

En los concellos de nivel medio o medio-bajo, seis si se va a estar en el interior y diez si se juega fuera, ya que los grupos de niños que haya no pueden interactuar entre sí. En el resto de municipios solo puede haber actividades dirigidas o talleres en espacios exteriores con grupos de hasta seis menores. Las piscinas de bolas siguen cerradas en toda Galicia debido a la dificultad para higienizarlas.

Mi tienda está en un concello de nivel alto. ¿Puedo admitir a más clientes desde este sábado?

En este caso no, el aforo permanece en el 50%. Es una medida exclusiva para los de nivel medio o medio-bajo, donde los locales comerciales y los centros donde se realicen actividades culturales, académicas o profesionales podrán elevarlo al 75%, y siempre garantizando la distancia de seguridad.

¿Cuántas personas pueden compartir coche o taxi?

Se sigue la norma general, con lo que el tope sería de seis pasajeros — en el nivel máximo, además, solo pueden compartirlo convivientes—. La mascarilla es obligatoria en los taxis y, en los vehículos particulares, si van no convivientes.

¿Cuánto tiempo puedo salir de la residencia de mayores?

En centros de municipios en los niveles medio y medio-bajo, los usuarios podrán salir a pasear durante cuatro horas todos los días. En el resto, tres salidas por semana.

¿Qué concellos tienen niveles de restricción elevados?

Hay tres en nivel máximo —Lobios, A Pobra y Mos, los únicos cerrados y con toque de queda a las 23.00—; cinco en alto —Viveiro, Ribeira, Ordes, Moraña y Ponte Caldelas— y doce en medio —Cervo, Xove, Vilalba, Monforte, O Barco, Moaña, Ponteareas, Cambados, Bueu, Boiro, Rianxo y Cee—.

¿Hasta cuándo están en vigor estas medidas?

Hasta el 12 de junio, dice el TSXG. Pero es un plazo casi simbólico, dado que la orden de la Xunta incluye una cláusula que permite modificarlas en función de la pandemia. De hecho, la reunión de este viernes del subcomité pudo haber acordado variaciones en las restricciones o en el nivel de los concellos, pero dejó intacto el panorama, que seguirá así al menos hasta el fin de semana próximo, cuando entrarían en vigor las decisiones del comité del martes.

¿Se esperan más cambios generales a corto plazo?

La orden de la Xunta parece enfriar las previsiones de grandes cambios inminentes. Recalca que, si bien alargar las medidas restrictivas "evitou a cuarta onda", no se atisba aún "un claro descenso da incidencia aos valores desexados", que sitúa "debaixo dos 50 casos" a catorce días. Aprecia un "lixeiro descenso", pero "non o suficientemente rápido", por lo que, aunque "se suavicen un pouco máis" cuestiones como los aforos o las reuniones, aboga por "facelo pouco a pouco" para evitar repuntes.



Riesgo de transmisión

El número reproductivo es más de 1 en las áreas de Lugo y Santiago, es decir, que puede aumentar la transmisión. Excepto Ourense y Pontevedra, el resto están próximas.