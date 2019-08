Integrantes de la Plataforma de Afectados polo Accidente do Marisquiño, que reúne a centenar y medio de los cerca de quinientos heridos al derrumbarse y romperse unas planchas de madera apoyadas sobre hormigón, reclaman justicia y responsabilidad política. El portavoz de la plataforma y padre de una de las víctimas, Julio López, ha denunciado que las víctimas deban costear sus tratamientos mientras las administraciones "se pelean por ver quién le da más dinero a la organización del festival o quien pone más lonas publicitarias".

Además, ha lamentado que haya pasado un año desde que tuvo lugar el suceso, que se saldó con 467 heridos, y que, sin embargo, los afectados carezcan de información respecto al proceso judicial. Así, ha denunciado que todavía "haya heridos sin valorar". En esa línea, ha criticado que se "intente dilatar" este proceso para que "acabe pasando desapercibido". Ante esta situación, ha advertido que la plataforma continuará sus reclamaciones para que se determinen las responsabilidades del accidente y no se repita un suceso "similar".

Numerosas víctimas, principalmente jóvenes y adolescentes, aunque también menores de edad, cayeron al mar en la zona portuaria al romperse el suelo de madera, algunos sin saber nadar, aunque todos lograron ser rescatados. Los afectados consideran que las autoridades han "utilizado políticamente" la tragedia sin prestar ayuda a personas que "no pueden asumir el coste de un fisioterapeuta o de sesiones de psicología". A través de un comunicado, el portavoz de la plataforma ha asegurado que esta entidad no se posiciona en contra del evento al entender que beneficia a "la ciudad y el tejido comercial", pero sí ha reprobado la gestión realizada respecto al accidente del pasado verano. En ese sentido, ha acusado al Ayuntamiento de Vigo de haberse situado "frente" a las víctimas y no "a su disposición" desde "el primer día".

En cuanto a la investigación judicial, ve "incomprensible" que casi un año después haya apenas información sobre la evolución del proceso. La asociación pide aclarar "la verdad de lo que ocurrió el 12 de agosto de 2018 en As Avenidas".