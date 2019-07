Las víctimas del Alvia reclaman una investigación independiente

La Asociación Plataforma Víctimas del Alvia 04155 ha celebrado este martes su asamblea anual, en la que han acordado centrar sus reivindicaciones por el sexto aniversario del accidente ferroviario que dejó 80 muertos y 144 heridos el 24 de julio de 2013 en Santiago en la demanda de una investigación independiente.

"Una investigación objetiva e independiente sería clave, porque se podría incluir en el procedimiento igual del mismo modo que la realizada por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF)", ha explicado en declaraciones a la prensa el presidente de la asociación, Jesús Domínguez.

Domínguez ha denunciado que, aunque el Gobierno central "se niega a hacer nada porque dice que la CIAF es independiente, aunque no es cierto, ya que el ministro de Fomento puede cesar a cualquier cargo de la CIAF si no cumple con sus obligaciones".

"La investigación de la CIAF no dice nada sobre el sistema de seguridad ERTMS que estaba en la vía del tren y se desconectó, obviando que si hubiese estado en activo y bien programado se podría haber evitado el accidente", ha proseguido el presidente, quien entiende que "esto indica que los técnicos o saben poco o tienen miedo a decir determinadas cosas".

Ante las deficiencias denunciadas en la investigación de la CIAF, la asociación reclama una investigación tutelada por técnicos europeos, lo que sería posible a través de la Agencia Ferroviaria Europea (AFE), que se ha implicado directamente en el caso.

"Que hubiese una tutela europea sería la clave para que no volviese a suceder lo mismo que en la investigación anterior, ya que aquí todos los técnicos trabajan para Renfe o el ADIF o, en su defecto, para empresas constructoras afines", ha explicado Domínguez.

El presidente ha añadido que la AFE "deja entrever otros aspectos clave", como que el diseño del tren "tuvo una influencia clara en el número de fallecidos y en la gravedad de las lesiones", pero esta agencia "no hace una investigación, sólo señala las lagunas que no se han investigado, como los sistemas de seguridad que no cumplen la normativa".

"Hay muchas cosas por investigar; se sabe dónde hay que incidir, pero no se ha incidido", ha lamentado Domínguez, quien ha hecho referencia al ministro de Fomento, José Luis Ábalos, "quien no nos puede decir que no se puede hacer nada, porque imagina lo que un Gobierno puede hacer con su poder, con decretos, leyes y mil cosas para poner en marcha una investigación".

De este modo, el presidente de la asociación ha denunciado que "esta investigación no se hace, ya no por lo que pueda salir, sino porque supondría desmontar toda una verdad oficial que se ha mantenido durante ya seis años y dejaría al CIAF y a la ministra Ana Pastor por los suelos".

La asociación, que reúne a víctimas y a sus familiares, ha celebrado su reunión anual en el Auditorio de Galicia donde los asistentes se han puesto al día sobre la evolución del caso en el plano judicial, el parlamentario y el europeo.

En el plano judicial, el Juzgado de Instrucción número tres de Santiago cerró la investigación del accidente con dos imputados, el maquinista y el entonces director de Seguridad en al Circulación del ADIF, Andrés Cortabitarte, a los que se les imputan ochenta delitos de homicidio y 144 de lesiones por imprudencia grave profesional.

El mismo auto también sobreseyó el caso para el exdirector de Seguridad en Circulación de Renfe, Antonio Lanchares, el gerente del área de Seguridad en Circulación del noroeste del ADIF, Fernando Rebón, y tres técnicos de la empresa pública de ingeniería Ineco.

Las víctimas aguardan ahora el auto de apertura de juicio oral -que prevén para otoño- y en el que esperan más imputaciones o, al menos, que llamen a declarar a diferentes cargos de Renfe.

La comisión de investigación del accidente en el Congreso de los Diputados se cerró este año sin conclusiones, pero la asociación no descarta volver a solicitar una nueva cuando se decrete la apertura de juicio oral "y se vea claramente que no dependió sólo del maquinista, sino que tanto Renfe como el ADIF tienen su responsabilidad".

Por otra parte, la Comisión Europea (CE) abrió en enero de este mismo año un procedimiento de infracción a España por considerar que sus procedimientos de seguridad ferroviaria no cumplen con la normativa comunitaria.

A pesar de que el procedimiento se refiere a la aplicación de esta normativa entre finales de 2017 y principios de 2018 -cuando se realizaron las auditorías que dieron lugar al expediente-, las víctimas entienden que, si no se cumplía en 2018, tampoco se estaría cumpliendo en 2013, cuando tuvo lugar el accidente.

Con motivo del sexto aniversario del accidente, las víctimas se manifestarán el miércoles por las calles de Santiago, partiendo a las 11.00 horas de la estación de tren hasta la Praza do Obradoiro, donde leerán un manifiesto en el que harán especial hincapié en la necesidad de esta investigación independiente.