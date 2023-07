Víctimas del accidente de Angrois exigen justicia por los que perdieron la vida hace 10 años

Varias decenas de víctimas del accidente del tren Alvia ocurrido en julio de 2013 en Angrois se han concentrado en Santiago este lunes, cuando se cumplen 10 años de la tragedia en la que perdieron la vida 80 personas y 145 resultaron heridas.

En la estación de tren, desde la que ha partido una manifestación para reclamar justicia un año más, en esta ocasión los afectados y sus familiares han ubicado un grupo de maletas en la escalinata de la terminal ferroviaria de la capital gallega con las que simbolizan a los que murieron en las vías, pero también el peso de la justicia y "las mentiras" con el que aseguran que tienen que cargar.

En su marcha, en la que, de hecho, han llevado estas maletas hasta la Praza do Obradoiro, las víctimas han reclamado una sentencia "ejemplar". Han tachado al fiscal de "vendido", al tiempo que han coreado consignas como 'No están olvidados, están muy presentes, investigación independiente' o 'Pastor, Blanco, responsables para cuándo'. Otro de los lemas ha sido el de 'Fiscal: perro no come perro', con el que censuran su comportamiento.

En declaraciones a los medios de comunicación, el portavoz de la plataforma de víctimas, Jesús Domínguez, ha cargado contra "la razón de Estado" que creen que está detrás, entre otras cuestiones, de ese cambio de postura del fiscal en el proceso penal, Mario Piñeiro, pero también de la defensa de Adif por parte de la Abogacía del Estado.

En la recta final de la vista oral, el representante del Ministerio Público retiró su acusación contra el ex director de seguridad de la empresa pública Adif (administrador de infraestructuras ferroviarias), de modo que solo la mantiene contra el maquinista, por 80 delitos de homicidio y 145 de lesiones por imprudencia profesional grave.

Las acusaciones populares (que ejercen la plataforma y la otra asociación de perjudicados) y las particulares mantienen sus cargos contra ambos procesados, en un juicio cuya finalización está prevista por la titular del juzgado de lo penal número 2 de Santiago para este jueves.

Sin sentencia

Diez años después, las víctimas han criticado que aún no haya sentencia, al igual que lo han lamentado la eurodiputada del BNG Ana Miranda y la alcaldesa de la ciudad, Goretti Sanmartín, también del Bloque.

Miranda impulsó la visita de las víctimas a Bruselas que tuvo como resultado un informe crítico con la investigación oficial de la comisión de investigación de accidentes ferroviarios (CIAF), que solo culpa al maquinista, y el expediente de infracción al Estado español por incumplimiento de la normativa en materia de seguridad ferroviaria.

En declaraciones a los periodistas, la nacionalista ha señalado lo "vergonzoso" que es que todavía no se haya dictado un fallo sobre lo sucedido, al mismo tiempo que ha recordado que dicho expediente de infracción sigue abierto.

Por su parte, la regidora ha remarcado que la ciudadanía compostelana "quiere que se haga justicia" una década después de pasar "la peor noche" de su historia.

El padre de uno de los fallecidos en el siniestro ferroviario ha mostrado su indignación con la postura de Fiscalía y Abogacía del Estado, y ha resaltado que esto les lleva a luchar con las instituciones, por las que se sienten olvidados.

"El pacto de la curva"

Ya en el Obradoiro, donde han vuelto a agrupar las maletas —con pegatinas que también denunciaban la "censura" del documental sobre el accidente—, una de las afectadas, Inma Mayer, ha leído el manifiesto con el que la plataforma apunta al "pacto de la curva, la razón de Estado, Adif y el señor Cortabitarte".

De hecho, la pancarta tras la cual se han manifestado por el Ensanche y la zona vieja santiaguesa recogía la frase "mayor responsabilidad de Cortabitarte", en contraposición al maquinista.

"Sin obviar el despiste del maquinista, el cual se produce en cuestión de segundos, hay mayor responsabilidad en Cortabitarte, que, como dijo el fiscal antes de su inesperado giro de guión, no cumplió con su deber dentro de Adif de 'garantizar que la línea era segura' y desconectó el sistema de control de velocidad, 'sin previamente realizar una evaluación del riesgo que tal desconexión pudiera comportar para la seguridad en la circulación", concluye el texto.

Homenaje y juicio

Esta tarde, a partir de las 19,00 horas, las víctimas se concentran y rinden homenaje a los fallecidos con un acto en el 'campo da festa' de Angrois, junto a la curva de A Grandeira.

El miércoles 26 (este martes es festivo en Galicia) está prevista la intervención en el juicio por el siniestro de los representantes de las aseguradoras, mientras que el jueves será la última sesión con el turno para las dos defensas.