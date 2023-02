La víctima del crimen de Baiona: abogada, funcionaria de Hacienda y una mujer "excepcional"

Beatriz Lijó Gesteira, la mujer de 47 años asesinada en Baiona este domingo supuestamente por su exmarido, Ángel Rodríguez da Costa era una "mujer excepcional", según la define la pareja de su prima.

Abogada de formación, la víctima trabajaba actualmente como funcionaria en el Ministerio de Hacienda.

Decidida a encontrar un empleo estable que diese seguridad económica a su familia, la víctima de este presunto crimen machista se sacó la oposición mientras trabaja en un despacho de abogados y en un restaurante de Playa América, en Nigrán, local este último donde conoció al padre de sus hijos, según han confirmado fuentes cercanas a la familia que tuvieron relación con ambos miembros de la pareja y sus dos pequeños.

Una vez aprobada la oposición, el destino que obtuvo Beatriz fue Barcelona, desde donde consiguió un traslado a Madrid, y fue en el último año que pasó en la capital, antes de conseguir regresar a Galicia, cuando se separó de su marido y, ahora, posible verdugo.

Desde entonces vivía en Baiona, en el barrio de Percibilleira, en una casa a cuya puerta encontró su tía el cadáver con una herida de arma blanca en la cabeza y otras lesiones que serán analizadas en la autopsia que se le realizará esta tarde en el hospital Nicolás Peña de Vigo.

El verdugo: Lito, profesor de Matemáticas en Redondela

El marido y presunto autor de los hechos se llama Ángel Rodríguez da Costa, pero todo el mundo le conoce por el diminutivo de Lito.

Es actualmente profesor de Matemáticas en el IES Pedro Floriani, de Redondela, y este lunes, al entregarse en la comisaría de la Policía Nacional en Ourense, desde donde será trasladado a dependencias de la Guardia Civil en Pontevedra, alegó no estar en plenas facultades mentales, según la pareja de la prima de Beatriz.

Aunque no existen denuncias previas, quienes conocían a ambos cuentan que mantenían una relación complicada desde el divorcio, principalmente por todo lo que tenía que ver con los menores.

La custodia de los niños era de la víctima y el presunto asesino tenía derecho a verlos cada 15 días.

Este último fin de semana, según ha declarado el entorno de Bea, a Lito no le tocaba estar con sus hijos, pero ella lo consintió. Y cuando Ángel los llevó de vuelta a casa de Beatriz, la mató.

Una amiga de la víctima: "Ella siempre dijo que la iba a matar"

Una amiga de Beatriz Lijó Gesteira ha asegurado que la víctima presentía lo que iba a pasar. "Yo creo que él no estaba muy bien porque ella siempre dijo que la iba a matar y mira, al final la mató", ha asegurado a los periodistas que han acudido a la vivienda donde se ha producido el crimen. "Ella siempre tuvo miedo, siempre dijo que estaba loco y que le iba a hacer algo y mira, lo planeó y al final lo hizo. Horrible, horrible", ha añadido.

Esta amiga de la víctima asegura que no conocía al presunto asesino, aunque sí a los dos hijos de la víctima y a la madre, fallecida, y que "era muy buena gente, toda muy buena familia".

Por su parte, la pareja de la prima de la víctima, que se ha confesado "en shock", ha asegurado que fue una tía de la víctima quien encontró el cadáver tirado en la puerta de su casa, y, de no ser eso, aún no se creería lo que ha sucedido. "Él siempre fue muy conflictivo hacia ella, porque no le dejaba que los niños fueran a actividades, le prohibía tomar decisiones sola sobre los hijos y nunca le quería firmar nada, con el tema siempre fue muy receloso", ha asegurado.

Esta familiar ha explicado que recientemente el presunto asesino había perdido la custodia temporal de los hijos; "solo los podía ver cada 15 días, y ella, que era tan buena, le dejó que se los llevara ayer y cuando vino a traérselos, pues la mató", ha continuado. "Y el muy cobarde no tiene el valor de quitarse la vida él, sino que va y se entrega voluntariamente aplicando demencia", ha concluido.