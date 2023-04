Un vertido en una cantera enturbia el Tambre y pone en alerta a 12 concellos

La rotura de una balsa de áridos en la cantera de cuarzo que Erimsa explota en Frades provocó que un vertido —según fuentes cercanas a la empresa, de agua de lluvia almacenada— recalase en el regato Gaiteiro y alcanzase el Tambre, según confirmaron fuentes de la Consellería de Infraestruturas y atestiguaban este martes las aguas del quinto río más largo de Galicia —134 kilómetros—, que bajaban turbias aproximadamente desde Oroso. El tono marrón se iba difuminando en la transparencia a medida que el cauce se acercaba a su desembocadura en Noia.

La turbidez, que no disuadió a de darse un baño a quienes aprovecharon la tarde primaveral para acercarse al río, era solo la cara visible de un vertido que, si bien a juzgar por las explicaciones de la empresa no es tóxico, puso en alerta a una docena de concellos del área de influencia de Santiago: O Pino, Oroso, Trazo, Val do Dubra, Ames, A Baña, Negreira, Brión, Noia, Outes, Frades y la propia capital gallega, pues todos ellos realizan captaciones en el Tambre para sus traídas.

Augas de Galicia aconsejó a estos doce ayuntamientos que adoptasen las "medidas preventivas e de control que estimen necesarias ante a situación de turbidez da auga", toda vez que los técnicos de la sociedad pública constataron la ausencia de "carga metálica".

Cabe recordar que hace año y medio un vertido de purín en una granja de Trazo, también al Tambre, generó problemas de abastecimiento en el área de Santiago.