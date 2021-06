A verbena galega, "ilusionada" ante a proba piloto deste sábado

A verbena galega examínase, "ilusionada", este sábado: seis orquestras participarán na proba piloto organizada pola Xunta de Galicia en seis concellos repartidos entre o catro provincias: Arteixo e Noia, na Coruña; Marín e Tomiño, en Pontevedra; O Carballiño, en Ourense; e Mondoñedo, en Lugo.

"É un paso adiante moi importante", recoñeceu o secretario da Asociación de Empresarios da Música da Verbena Galega (Asevega), Pablo Franco que, consultado por Europa Press, amosouse "moi ilusionado" cun ensaio que lles permitirá "detectar problemas que se poidan dar durante o verán e buscarlles solución".

"Podemos empezar a soñar con volver traballar", comentou Franco, unha ilusión á que tamén se referiu o presidente da Asociación Galega de Orquestras (AGO), Manuel Fraga, que indicou que a proba piloto serve ademais para "comprobar que a demanda en canto a verbenas segue existindo, por parte dos concellos e da xente".



En Arteixo, a orquestra Os Satélites actuará no aparcadoiro do Campo de Fútbol Ponte dos Brozos; mentres que en Noia estará Costa Dorada. A agrupación La Principal será a encargada da verbena de Mondoñedo; e Cinema fará o propio no Carballiño. No municipio de Marín, Marbella actuará no aparcadoiro da Praza de España. E por último, La Oca Band amenizará a verbena que terá lugar en Tomiño, no campo de festas de O Alivio.

A elección das formacións non é casual. "Hai que ter en conta que as grandes orquestras galegas arrastran a moita xente, o que tampouco convén nunha proba cun aforamento máximo e na que se pretenden evitar aglomeracións", explicou o integrante de Asevega, que apuntou ademais que estas formacións "teñen aínda un caché que non é fácil de custear".

REQUISITOS "CUMPRIBLES". A proba piloto das verbenas contará -igual que o ensaio do lecer nocturno que terá lugar este sábado- con indicacións específicas, aínda que con base nas últimas medidas publicadas este xoves pola Consellería de Sanidade.

Así, aínda que a Xunta estableceu dous protocolos diferenciados que permitirán o acceso dun máximo de 5.000 e de 10.000 persoas, segundo o formato e a incidencia acumulada a 14 días na zona, as verbenas da proba piloto terán un aforamento limitado e controlado -previa adquisición de invitacións- de 1.000 persoas.

"Os requerimentos sanitarios son máis fortes para a proba que do que serán para a verbena en xeral", explicou Franco, que sinalou ademais que a asociación está "satisfeita" co protocolo redactado polo Executivo galego. "Dentro da situación, non nos podemos queixar. Son os requisitos máis 'cumpribles' de toda España, onde o sector é pioneiro", concedeu o secretario de Asevega.



Con todo, os dous empresarios amosáronse "esperanzados" ante unha posible relaxación das medidas xerais. "É un protocolo 'vivo' -como o definiu o conselleiro de Cultura, Román Rodríguez-, polo que as restricións poderían relaxarse en función do ritmo de vacinación", apuntou Pablo Franco.

PROTOCOLO DA PROBA. Os espectáculos, que terán lugar de forma simultánea, comezarán ás 21,00 horas e terminarán ás 23,00 horas. Os asistentes, de pé e con máscara obrigatoria, só poderán interactuar coa súa unidade de convivencia.

Ademais, non estará permitido o consumo de alimentos e bebidas no recinto da verbena, motivo polo que algúns concellos como o de Mondoñedo habilitaron en espazos independentes -onde o protocolo sanitario si permite consumicións--, bares --nos que os asistentes poderán consumir sentados-, e até atraccións de feira.

"En canto ás atraccións, aínda estamos a establecer contactos. O DOG que lles permite traballar é moi recente e aínda se están pondo en marcha, pero a nosa intención é ofrecer todo o que sexa posible", sinalou a concelleira de Facenda e Benestar de Mondoñedo, Mª Ángeles Rodríguez, consultada por Europa Press.

Dentro do marco común establecido polo Goberno, os concellos organízanse de formas diferentes. Aínda que gran parte optaron por respectar a separación mínima recomendada de 1,5 metros entre grupos, Marín, por exemplo, establecerá 167 parcelas de 12 metros cada unha con capacidade para seis persoas. Cando reserven a entrada, os asistentes poderán escoller o seu espazo e adquirir un máximo de seis tickets.

ENTRADAS BAIXO INSCRICIÓN. Para evitar aglomeracións e facilitar o rastrexo ante posibles brotes de covid-19, o protocolo do Goberno galego esixe que a reserva de entradas se realice por adiantado. Todos os concellos habilitaron formularios 'online' mediante os que os interesados poden sacar a súa invitación, e algúns como Arteixo, Marín e Mondoñedo, repartiron ao longo da semana as invitacións "en man" no centro cívico municipal, o Museo Manuel Torres e a Oficina de Turismo, respectivamente.

Consultada por Europa Press, Cecilia Albarenga, do gabinete de comunicación de Tomiño, destacou que, após habilitarse o formulario online ás 10 da mañá do xoves 10 de xuño -a inscrición que segue activa-, reserváronse máis de 100 entradas no primeiros cinco minutos.

O mesmo destacou a responsable do Gabinete de comunicación do concello de Marín, que "espera" aforamento completo para a verbena "tendo en conta que durante a mañá do xoves, día que se habilitou a adquisición de entradas, xa se retiraron 700".

No momento de recoller as entradas, os concellos lembran que os asistentes deberán facilitar o seu DNI e número de teléfono --para contactar en caso de darse algún positivo--. Ademais, en Arteixo, por exemplo, o público deberá presentar o carné para acceder ao recinto, mentres que en Mondoñedo farano mediante un código QR.

VERBENAS EN MARCHA, PERO CON MEDO. Pablo Franco asegurou que, de continuar mellorando a situación epidemiolóxica, "este podería ser un verán case normal" no tocante á celebración de verbenas. "Xa hai comisións de festas que están a contratar, que queren porse en marcha", afirmou o secretario de Asevega.

Pola súa banda, Manuel Fraga amosouse algo máis cauteloso no tocante ás previsións. "As comisións chaman, si, pero de momento hai moito medo. A situación non está o suficientemente avanzada e a xente aínda ten moitas dúbidas", observou o presidente de AGO.

"O que é indubidable é o poder de convocatoria das orquestras galegas, que segue aí. A xente ten moitas gañas de verbena", concedeu Fraga respecto da rápida adquisición de tickets para as probas piloto. No que si coincidiron os dous empresarios é en "animar" a comisións de festas e concellos a organizar este tipo de eventos, axudando así a un sector "preparado para adaptarse ao que sexa" e "desexoso de facer que a xente pase un bo intre".

UN SECTOR "MOI TOCADO". Porén da ilusión, Manuel Fraga e Pablo Franco confirman que a volta non vai ser fácil. "O sector está moi tocado, máis da metade das agrupacións galegas non van saír este ano", explicou Franco, que recoñeceu que é "complicado" montar un equipo e un repertorio após dous anos "en branco".

"Hai un problema serio de persoal. Moitos músicos, ante unha situación tan incerta durante tanto tempo, buscáron outros traballos e non queren volver porque, realmente, aínda non sabemos que lles podemos ofrecer", recoñeceu Fraga. "Agora mesmo quedan unhas 20 en pé, das máis de 100 que existían en Galicia. O ano que vén veremos como vai todo, pero moitas orquestras non pasarán esta proba", lamentou o responsable de AGO.