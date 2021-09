"No veo un proyecto que pueda darle al PSdeG más avance y futuro que el actual"

Arranca un nuevo curso político. ¿Seguirá marcado por la pandemia o abrimos una nueva etapa?

La estrategia de vacunación está siendo un éxito y, con más del 80% de la población inmunizada, hay base para un nuevo tiempo político en lo económico y lo social. Por eso este curso tiene que ser el de la reactivación y modernización de Galicia y donde se evidenciará que el PSdeG es la única alternativa real de gobierno al PPdeG.

¿Y cuál será el papel del PSdeG en este nuevo tiempo?

El de defender los servicios públicos, modernizar la economía para crear empleo y poner las instituciones al servicio de los gallegos para que ninguno quede atrás. A lo largo del verano nos encontramos una situación muy preocupante en la sanidad pública, debilitada por las políticas del PPdeG, con listas de espera en Atención Primaria en toda las áreas sanitarias, algunas de 20 días, y mayores demoras en operaciones y consultas. Por eso la prioridad es la sanidad; y también la educación, porque Feijóo inició el curso despidiendo a mil profesores. Pero ahora hay dinero porque entre septiembre y noviembre el Gobierno de España remitirá más de 800 millones a Galicia para la educación y la sanidad.

La Xunta dice que no contrata médicos porque no los hay.

La política de precariedad en la contratación y las condiciones laborales del Sergas empujaron a muchos profesionales fuera de Galicia. En Asturias, la tasa de cobertura de plazas de Pediatría es muy superior a la gallega, porque allí hay un Gobierno comprometido con la sanidad pública, mientras que aquí Feijóo buscó siempre modelos combinados con la privada y debilitó el sistema. Si no sabe gobernar, que deje de echar las culpas a otros y se eche a un lado.

Dice que Galicia recibe una lluvia de millones pero que la Xunta no sabe gastarlos. ¿Qué haría usted?

Feijóo y el PP quieren trasladar la imagen de grandes gestores pero tienen un absoluto desconocimiento de la política económica. Se encontraron con tantos fondos que no saben qué hacer con ellos, porque estaban acostumbrados a esas políticas que lleva la derecha en el ADN de recortes, austeridad y ajustes en lugar de las políticas expansivas que impulsan el empleo. Ahora hay dinero y esos fondos que llegan tienen que ir a fortalecer el Estado de bienestar, a poner recursos en manos de los sectores que más lo necesitan y también en manos de los concellos, que son actores fundamentales en esta pandemia pero a los que Feijóo les delegó competencias mientras les recortó fondos.

Como economista, ¿cuál es la receta para salir de la crisis?

Fortalecer lo público, aplicar políticas expansivas que generen un círculo de crecimiento y empleo y acertar en la asignación de los fondos europeos. Estos son los retos importantes y me temo que Galicia no está haciendo los deberes, porque en tiempos donde Europa y España establecieron políticas expansivas frente a los recortes y la austeridad de la gran recesión de 2008, Feijóo prefirió guardar el dinero en lugar de drenarlo a la economía y tuvo en el colchón 115 millones hasta este verano, sin invertir. Y tras un año hablando de fondos Next Generation, hoy no sabemos todavía cuáles son las prioridades de la Xunta para ellos. Feijóo se dedicó a confrontar con el Gobierno de España y a trabajar al servicio de Pablo Casado, dejando huérfanas a la sociedad y la economía gallegas.

Otra de economía. ¿Lastrará el precio de la luz la recuperación?

Hay que tomar las medidas necesarias para lograr un precio razonable de la electricidad, pero hay que poner en valor que el Gobierno garantizó en la pandemia que los sectores más desfavorecidos no sufrieran cortes de luz por motivos económicos y sociales. Lo que más me preocupa es salir de esta crisis con más población excluida y la mejor garantía de cobertura y protección social es el PSOE.

Por cierto, se le vio muy activo este verano. ¿No tuvo vacaciones?

No las tuve ningún verano desde que soy secretario general y se puede comprobar viendo mi agenda pública. Hacer política en Galicia desde la izquierda contra el Partido Popular requiere mucha dedicación, trabajo y compromiso y cuando di el paso para liderar el partido lo hice con todas las consecuencias. Si quisiera una vida cómoda la tendría en mi dedicación profesional. Sé que tenemos mucho trabajo por hacer, que hay que escuchar a los gallegos y que hay que seguir recorriendo Galicia.

Y usted que recorre Galicia, ¿ve al Partido Socialista en forma?

Está en forma. Recuperamos músculo, tenemos más fuerza y todo el mundo reconoce que hoy el PSdeG está mejor que hace cuatro años. Tenemos más representación institucional y en todas las convocatorias mejoramos el apoyo electoral: logramos ser primera fuerza por primera vez en unas generales y europeas, gobernamos cinco de las siete ciudades y tres delas cuatro diputaciones y avanzábamos a un cambio político en abril de 2020 cuando el covid cambió las tendencias, Feijóo retrasó las elecciones para que hubiese abstención, que superó el 51%, y así se debilitaron nuestros resultados. Este PSdeG tiene proyecto, capacidad y somos segunda fuerza frente al PP por número de representantes y por poder municipal. Y vamos a seguir trabajando para que en las elecciones generales y locales de 2023, que son nuestra prioridad política, mantengamos esos diputados y alcaldías. Y si el partido trabaja con unidad y lealtad lo conseguiremos. Yo es a eso a lo que estoy dedicado.

¿Ya aprecia su sello galleguista, ecologista, feminista y de izquierdas en este PSdeG?

Yo no tengo ningún interés en clave personalista. Este es un proyecto colectivo que tenemos que construir entre todos, no solo los cuadros sino también la militancia, que fue la que me dio la responsabilidad de liderar el PSdeG. Y dedico mi tiempo y voluntad a hacerlo lo mejor posible, luchando contra un PP y un BNG que en ocasiones hicieron pinza contra nosotros, como votando contra los presupuestos del Estado. Pero es clave construir un partido en clave galleguista y no en clave provincial o local, también que haga frente al reto de la transición ecológica, que no deje relegadas a las mujeres y que sea de izquierdas porque la igualdad y los servicios públicos son fundamentales. El proyecto empieza a germinar y necesitamos tiempo para que madure y dé sus frutos. El partido ya superó escenarios complejos en 1997 y 2001 para poder llegar en 2005 a la presidencia de la Xunta.

Si pide más tiempo se sobreentiende que sí optará a la reelección como secretario general, ¿no?

Estoy con ganas, voluntad y fuerza y anunciaré mi decisión en el momento correcto. Pero creo que cambiar de entrenador cada temporada no es una estrategia que nos lleve a buen puerto. La militancia nos pide estabilidad, que defendamos los avances conseguidos y que seamos permeables a los cambios necesarios. Yo ofrezco a todo el partido integración, un nuevo tiempo de trabajo conjunto y dejar de mirarnos al espejo para centrarnos en dar respuesta a los gallegos. Me consta que la militancia quiere que trabajemos en esa línea, porque a las bases no les gustan las operaciones del aparato como aquella de la noche electoral de 2005 para cambiar a Touriño por Pachi Vázquez o la de 2016 para echar a Pedro Sánchez. La militancia no perdonará zancadillas en las que lo personal de alguien esté por encima del interés colectivo del partido.

¿Teme que unas primarias fracturen el partido?

Creo que la unidad del partido está garantizada porque el PSdeG tiene una larga trayectoria. A veces se pueden trasladar divisiones aparentes que no existen en lo sustancial y el mejor ejemplo es el caso del congreso federal, donde había hipótesis de muchas candidaturas, pero yo solicité integración porque todos estamos con Sánchez, y funcionó. No tengo miedo a las primarias, pero en este momento no veo un proyecto alternativo ni referenciado que pueda dar más avance y más futuro al PSdeG que el iniciado estos años. Esa es mi visión y por eso tendré que asumir decisiones coherentes para que el partido siga avanzando.

¿Ferraz será neutral?

La noche electoral Pedro Sánchez me llamó personalmente y me trasladó su apoyo, considerando que había hecho un gran trabajo y que debía mantenerme al frente del partido y ser candidato en las siguientes elecciones. Y desde aquel momento la sintonía y la lealtad con la dirección federal fue mutua. Pero este es un partido de la militancia. Siempre recibí buenos ‘inputs’ de la dirección de Ferraz, en la que tengo muy buenos amigos, pero quiero trasladar que el futuro del PSdeG debe escribirse en Galicia, con militantes de Galicia y pensando lo que nos interesa a nosotros. Si acertamos en este ejercicio abriremos una nueva etapa en la que podremos lanzar un pulso directo al PP y enfilar el cambio de ciclo en Galicia. En la experiencia de los gobiernos de Laxe y Touriño y la trayectoria histórica de muchos referentes tenemos las bases para escribir aquí el futuro del PSdeG.

El polémico artículo de José Antonio Quiroga en El Progreso generó muchas críticas de compañeros. ¿Se planteó adoptar alguna medida?

Yo no voy a acrecentar ninguna polémica. Mi objetivo es fortalecer el partido para que sea útil a Galicia y cada uno tiene que hacer el mejor papel. Y todos somos necesarios.

Lleva más de 25 años militando en el PSdeG en los que ya ha librado mil y una batallas a nivel orgánico en Vigo y Galicia. ¿Tanto le gusta la política para que compense?

Llevo más de 25 años militando, pero solo dos en el Parlamento dedicado íntegramente a la política, por lo que soy un recién llegado en comparación con los 17 años de Pontón o los 16 de Feijóo. Durante más de 20 años hice trabajo académico en España y fuera y para mí es plenamente satisfactorio. Y la política es muy dura: implica mucha dedicación y muchas dificultades. Pero es una forma de entender la vida, de ver cómo servir a un país y de luchar por una causa tan justa como ayudar a los que tienen más dificultades. Si me acomodase o me aburguesase estaría renunciando a creer que se puede conseguir una Galicia mejor. Y al fin y al cabo tantos años de militancia libre en el PSdeG evidencian que tengo cierta dosis de resistencia, que no soy marioneta de nadie, que nadie mueve mis hilos y que veo la política como un compromiso con mi autenticidad. ¡No podemos permitir que se expulse de la política a los que intentamos aportar y construir! Mi resistencia es también esa bandera de luchar por lo que uno cree, aunque haya que pasar travesías del desierto, porque de las derrotas se llega a las victorias. Yo no voy a dar ningún paso atrás, voy a seguir trabajando con fuerza por algo que iniciamos. No me conformo con la Galicia de desierto e inacción a la que nos quiere acostumbrar Feijóo.

Formoso, Besteiro... Elija un rival para las primarias.

Yo confío plenamente en la militancia del PSdeG.

En una clave más política, los gobiernos de coalición con el BNG les están funcionando bastante bien y...

[interrumpe] Los de coalición funcionan muy bien y los monocolores también, como por ejemplo el de Vigo.

Lo que le quería preguntar es que, pese a esa buena sintonía de la coalición, Gonzalo Caballero no se acaba de fiar del todo del nacionalismo vistas sus últimas declaraciones.

No soy nacionalista. Yo creo en un PSOE comprometido con Galicia y con un perfil reformista y galleguista, pero respeto al nacionalismo. Lo que no comparto ni creo que se acertado es que el nacionalismo abrace ciertas posiciones independentistas y me preocupa ver como el BNG parece aplaudir esa vía que Oriol Junqueras vino a defender aquí este mismo verano. La mayoría de los gallegos queremos defender lo que le interesa a la gente por encima de dogmas y de vías independentistas. El nacionalismo gallego es útil cuando trabaja en colaboración con el PSOE, mientras que cuando prima su vía soberanista se equivoca de dirección. En Galicia hay un partido progresista y de izquierdas que defiende lo público que es el PSdeG y en ocasiones el nacionalismo se pone tras nuestras propuestas para ocultar su vía soberanista que la mayoría de gallegos, también los de izquierdas, no compartimos. Si en el Bloque no siguen por esa línea será más fácil poder retirar al PPdeG de la Xunta.

¿Teme la irrupción de un nuevo competidor por los votos en la izquierda agrupado alrededor de la figura de Yolanda Díaz, como se está especulando?

El nacionalismo se rompió en Amio hace ya muchos años con la salida de Beiras y parte de esa ruptura confluyó en las mareas, en las que también coincidió la actual vicepresidenta Díaz. En las últimas elecciones autonómicas no lograron representación en Galicia. Pero yo estoy centrado en convencer a los gallegos de que el voto útil para el progreso es del PSdeG; no hago predicciones sobre otras fuerzas.