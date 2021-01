Veciños de Xinzo cumpren a recomendación de adiantar o toque de queda

Os veciños do municipio ourensán de Xinzo de Limia seguiron este martes a recomendación feita polo Concello de adiantar ás 20.00 horas o toque de queda e de pechar os comercios ás 18.00 horas.

Ademais, moitos dos establecementos de hostalaría que aínda poderían abrir até as 18.00 horas optaron por baixar as súas reixas despois de que a Xunta anunciase o peche total da actividade a partir das 00.00 horas do próximo xoves.

Deste xeito, pasadas as 20.00 horas deste martes só quedaban abertos na localidade os establecementos de primeira necesidade, como farmacias e supermercados mentres que polas rúas non se vía xa ningún veciño.

Todo iso na que é a semana previa ao arranque do Entroido nesta localidade do coñecido como 'triángulo máxico' do entroido ouresano —que conforman Xinzo, Laza e Verín—.

En concreto, na xornada do luns, o Concello de Xinzo recomendou aos seus veciños adiantar o toque de queda ás 20.00 horas e aos comercios pechar ás 18.00 horas. A esta recomendación, ademais, este martes sumouse a decisión da Xunta de pechar por completo ao público a hostalaría neste municipio ourensán —xunto con Viveiro e Arteixo— pola evolución da covid-19.

Precisamente, en declaracións a Europa Press, a rexedora, Elvira Lama, asegurou que, con esta decisión, as autoridades sanitarias galegas "toman en consideración a proposta" realizada polo Concello de Xinzo que, nun bando municipal este luns en vista da evolución dos contaxios, suspendeu as actividades culturais, deportivas e sociais en instalacións municipais, ademais de pedir o adianto voluntario do toque de queda.

Segundo os datos ofrecidos este martes pola Consellería de Sanidade, un cribado poboacional detectou unha importante circulación do virus nesta localidade, que pasou de 105 casos a 14 días a 193 e a incidencia roza os 2.000 casos por 100.000 habitantes.