Os veciños de Paramos lembran dous anos despois a explosión que "cambiou as súas vidas"

Os veciños da parroquia de Paramos e Guillarei, no concello pontevedrés de Tui, lembraron este sábado a explosión do almacén ilegal de material pirotécnico que o 23 de maio de 2018 "cambiou as súas vidas para sempre".

Dous anos despois de que se producise esta traxedia, que afectou "a máis de 400 familias", os veciños lembraron este sábado nun acto ás dúas persoas que perderon a vida coa colocación dunha pequena placa para que "nunca se esquezan as vidas inxustamente arrebatadas e o amor duns pais que non se recupera nin con todo o diñeiro do mundo".

Por outra banda, tamén lanzaron unha mensaxe "de esperanza" a todos os afectados para "seguir unidos" até "levantar a última pedra das súas casas e que, aínda que quedan veciños que ven lonxe o final", non desfallecerán "ata que todos poidan volver ao seu fogar".



Despois de manifestacións, reunións con cargos políticos e "dous anos de dura batalla contra os muros da burocracia", os veciños lembraron a "onda de solidariedade" que se creou entre Paramos e Guillarei para "reconstruír o barrio e as súas vidas". Saben que "a xustiza é lenta" e non podían permitirse esperar tanto para "seguir pelexando".

Con todo, non esquecen que hai familias que seguen vivindo de aluguer a través dunha prestación que cando finalice quedarán "desprotexidas ante un gasto que non saben como sufragar" e outras "que seguen esperando polas axudas do Concello para saber que será das súas vidas".

Denuncian pasar "de ser afectados a apestados ante os demais veciños de Tui", porque parece que non lles chega co que lles deron e que "sempre queren máis". Con todo, os afectados queren deixar claro que só piden que necesitan "para pechar este amargo capítulo".

Tamén fixeron fincapé en que os veciños sempre se mostraron "fortes" e que após "pasar o seu propio inverno de inclemencias", agora comezan a "rexurdir con esperanza no futuro", concluíron.