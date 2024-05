Los vecinos identifican sus prioridades

Cogave, la confederación que aún a las federaciones de vecinos de toda Galicia, celebró este martes en Lugo una reunión para establecer las que va a ser sus máximas prioridades para este año a la hora de movilizarse y plantear reclamaciones. Entre esas prioridades figuran asuntos como la AP-9, el tren Lugo-Coruña-Ferrol, la vivienda pública o el problema de la okupación.

El presidente de Cogave, el lucense Fernando Rois, adelantó que será la liberalización de la AP-9 el principal caballo de batalla vecinal para los próximos meses. "El ministro de Transportes ha anunciado que se liberalizará una autopista en Alicante, para los que ha puesto 400 millones. Parece que los gallegos somos diferentes al resto de España", reprochó Rois, que afirmó que para la autopista gallega "solo hacen falta 290 millones".

Siguiendo con el apartado de infraestructuras, el estado de las carreteras también será un motivo de preocupación, en este caso "sin salvar a ninguna de las administraciones, porque tanto el Estado como la Xunta y las Diputaciones tienen muchas carreteras en malas condiciones". En este asunto irán por zonas.

Cogave será más específico en el tema de las comunicaciones por tren y se centrará en la modernización de la vía entre Lugo, A Coruña y Ferrol.

La okupación de viviendas es otro de los problemas que centrarán la atención del movimiento vecinal, ya que, según su presidente, "en lugares como Ferrol tienen mucha polémica por esto y violencia en las calles".

Unido a ello, habrá una reclamación de más vivienda pública y una exigencia de "regulación de los pisos turísticos, porque hay que ponerles coto".

Ya en el ámbito de las políticas sociales, Cogave exigirá que agilicen el proceso para la declaración de beneficiarios de la ley de dependencia, así como que se controle "que a las residencias públicas de la tercera edad no se deriven pacientes con graves patologías psiquiátricas como están haciendo ahora y que esa algo que está pasando mucho en Vigo", afirma Rois. Por último, este avanzó que Cogave pedirá que se haga algo contra los pacientes que piden cita en Atención Primaria y luego no acuden, que el cifró en unos once millones de citas perdidas.