Un vecino de As Somozas que lleva un mes durmiendo en su coche pide ayuda a los servicios sociales

Un vecino del municipio coruñés de As Somozas, de 42 años, está a punto de cumplir un mes viviendo y durmiendo en su coche. El hombre ha criticado que, tras acudir al ayuntamiento y entrevistarse con el alcalde, el regidor no le ofreció ningún tipo de ayuda ni colaboración. "Ni tan siquiera para un bocadillo", ha detallado en declaraciones a Europa Press.

Este vecino de As Somozas ha relatado que se ha visto obligado a dormir en su coche después de que su madre, con la que convivía, lo haya echado. Según David, su madre "no está bien y además no toma la medicación".

Ante esta situación, David acudió al Ayuntamiento de As Somozas para solicitar colaboración de la Administración local, donde llegó a entrevistarse con el alcalde, Juan Alonso Tembrás (PP). Sin embargo, asegura que no le ofreció "ningún tipo de solución, nada de nada, ningún tipo de ayuda y ni tan siquiera me ofreció para un bocadillo".

A los 42 años este vecino de As Somozas es pensionista, pero tiene una pensión "muy pequeña, de las no contributivas" y que por eso trató de buscar ayuda en el ayuntamiento en un primer momento. "Me dijeron que no había nada", ha relatado este vecino que sostiene que si le ocurriera lo mismo en otro municipio de la zona "el resultado sería distinto".