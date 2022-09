Un vecino de Cangas devuelve un bolso con 11.400 euros: "El dinero no trabajado es dinero no ganado"

¿Qué haría si se encuentra un bolso abandonado en la calle? Víctor Montes, un trabajador de limpieza de Cangas, lo tuvo claro cuando se vio en esa situación en un banco de la Praza do Concello del municipio: devolverlo inmediatamente. "Era un bolso muy bonito y estaba abierto. Lo cogí y lo llevé a la Policía", declaró con naturalidad el hombre a los micrófonos de la TVG.

Ya en manos de la Policía Local, los agentes comprobaron que el citado bolso contenía 11.400 euros. Montes ni siquiera reparó en este hecho porque en ningún momento se le "pasó por la cabeza" apropiarse de unos bienes que no le pertenecían. "Pienso que el dinero no trabajado es dinero no ganado", sentencia.

A pesar de que tiene un contrato temporal, y como él mismo declara en cualquier momento le pueden decir "hasta aquí" y quedarse sin empleo, este vecino de Cangas resta valor a su acción y se define como alguien humilde y trabajador que vive "al día". "Por lo que me dijeron, los 11.400 euros eran los ahorros de la señora de toda la vida, entonces sé que es una gente humilde también y eso me deja más contento. Además, mis padres son de la misma edad", explicó a la TVG.

Pero su gran labor ciudadana puede tener su premio en forma de reconocimiento público. Esa al menos es la intención del jefe de la Policía Local de Cangas, Alberto Agulla, quien afirmó que están preparando un escrito al Concello para que se tenga un gesto con Víctor por su "comportamiento ejemplar", aunque para él su mayor logro es poder "dormir con la conciencia tranquila".