Varias compañías aéreas impiden embarcar a viajeros con test de antígenos en gallego

Los test de antígenos emitidos en gallego no sirven para embarcar en los aeropuertos de la comunidad en algunos vuelos con destinos internacionales. Varios viajeros denunciaron esta situación en las últimas semanas. El problema no es que esta prueba no sirva para volar sino que algunas compañías áreas no la admiten en gallego, el idioma en el que se emiten por defecto, aunque sí en castellano.

Varios farmacéuticos corroboran que están siendo requeridos por los viajeros desde la misma puerta de embarque para que les faciliten el certificado en castellano para poder volar. "Para axudar o cliente, emitimiámolo en castelán e mesmo tivemos que envialo por WhatsApp", explicaba el farmacéutico santiagués Rafael Leyes Vence, en declaraciones a la TVG.

Se registraron casos en vuelos desde Galicia a países como Italia, Alemania, Rusia o Reino Unido. Los viajeros lograron embarcar al recibir el test en castellano.

PARLAMENTO. El BNG denunció esta misma semana este problema. La portavoz parlamentaria de cultura y lengua de la formación nacionalista, Mercedes Queixas, explicó que en los últimos días fueron varias las personas que contactaron con el BNG para denunciar la prohibición de viajar "de facto" a diferentes destinos internacionales desde el aeropuerto compostelano con el argumento de que "el test de antígenos realizado en farmacia estaba en gallego, en la lengua propia y oficial de Galicia".

Ante esta situación, el BNG registró un paquete de iniciativas en el Parlamento gallego para que la Xunta explique qué acciones va a llevar a cabo para hacer frente "a la vulneración de los derechos lingüísticos" de los viajeros gallegos.

La diputada nacionalista ha incidido en el "grave perjuicio" que esto representa para las personas afectadas, "dificultando su reincorporación a sus deberes laborales o a sus estudios" al tiempo que estos hechos suponen también una vulneración "de los derechos lingüísticos como gallegos y gallegas en un aeropuerto internacional como es el Rosalía de Castro".

En este sentido, en las distintas iniciativas nacionalistas registradas en la Cámara gallega se reclama a la Xunta que especifique las acciones que va a desarrollar para hacer frente a esta vulneración de derechos lingüísticos, así como las que tiene previstas para "conseguir el reconocimiento del gallego a nivel internacional y garantizar el derecho de las personas gallegohablantes a usar su lengua propia".

La diputada del BNG también preguntó al Ejecutivo gallego si estableció contacto con las personas afectadas y qué gestiones realizó para ayudarlas.