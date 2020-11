"Vamos a ayudar a los concellos a tramitar las sanciones relacionadas con las medidas covid"

La dirección Xeral de Administración Local es el enlace entre la Xunta y los concellos o la Fegamp. Natalia Prieto llega a este cargo en un momento marcado por las necesidades de los organismos locales para dar respuesta a la crisis provocada por la covid-19.

Cambia la Dirección xeral de Avaliación e Reforma Administrativa por la de Administración Local. ¿Cómo están siendo estos primeros contactos con los concellos?

Esta es una situación complicada para todos los sectores, los concellos están en una situación delicada con muchos problemas que afrontar y desde la Xunta estamos en permanente colaboración y en contacto con todos los concellos, sobre todo a través de la Fegamp, con quien la relación y el diálogo son muy fructíferos. En estos momentos estamos intentando poner encima de la mesa los problemas que pueden tener y llegar a soluciones y acuerdos.

¿Qué retos se marca en esta nueva etapa?

De forma inmediata, el primer problema que tuvimos en la mesa, desde el punto de vista de la pandemia, fue la problemática sobre los sistemas sancionadores, en cuanto a ver de quién era la competencia para poner las correspondientes sanciones por los incumplimientos que se puedan producir. Estamos ante infracciones novedosas que no existían en nuestro ordenamiento jurídico, como los incumplimientos del uso de la mascarilla, por ejemplo. En este sentido, se suscitaron las lógicas dudas interpretativas y por eso iniciamos un proceso de colaboración con la Fegamp, para determinar a quién le correspondía la competencia. Elevamos la consulta al Consello Consultivo y vino a establecer que los ayuntamientos son los entes compententes para vigilar, controlar y sancionar los incumplimientos en materia sanitaria, en concreto, las referidas a las restricciones sanitarias. Así que lo primero que hicimos fue tenderles la mano para ofrecerles la colaboración y el apoyo de la Xunta para tramitar estas sanciones que les están suponiendo una importante carga de trabajo.

¿Cuándo empezarán a tramitarse?

En este sentido, ya se han dado los primeros pasos. Hemos llegado a un acuerdo, ahora mismo estamos elaborando el convenio, solo faltan trámites administrativos. La Xunta va a ayudar a gestionar todas estas denuncias que están sin iniciar para no dar la sensación de impunidad a los ciudadanos porque las normas hay que cumplirlas, sobre todo en este momento clave en el que estamos donde la salud es lo primero. Esto les será totalmente gratuito a los ayuntamientos.

Otro acuerdo al que han llegado con la Fegamp y las diputaciones esta misma semana es la creación de nuevos grupos de emerxencia municipal. ¿Qué implica la creación de estos nuevos servicios?

Acordamos por unanimidad una mejora en las emergencias en Galicia. Este acuerdo va a suponer la creación de cinco nuevos Grupos de Emergencia Supramunicipal (GES) y un nuevo servicio municipal. Es fundamental para mejorar los tiempos de respuesta de las emergencias y cubrir las zonas de sombra que existían en las diferentes provincias. Fue un acuerdo unánime con las cuatro diputaciones y con la Fegamp e implica que todas las emergengicas van a estar mejor atendidas y tendremos mejor tiempo de respuesta en caso de catástrofe o de accidentes en donde esté en riesgo la vida humana. Son cinco nuevos GES, dos en la provincia de Ourense y tres en la de Pontevedra. Después del estudio de las isocronas se acordó que en Pontevedra, donde tenían mejor cobertura era en A Cañiza, A Lama y Mos-Redondela, que es un solo GES con dos sedes. Con este acuerdo la provincia tiene sus zonas de sombra cubiertas con tiempos de respuesta óptimos.

Relacionado con la pandemia es también el plan de seguridad de las playas que se llevó a cabo este verano entre Xunta y concellos.

Sí y, desde luego, se hicieron una gran cantidad de actuaciones que permitieron mejorar la seguridad para garantizar a todos los visitantes la posibilidad de utilizar los arenales gallegos con tranquilidad. Desde la Xunta ayudamos a los concellos a financiar gastos de personal para controlar los aforos, cartelería, elementos de higienización, recogida de residuos, etc.

Uno de los temas más controvertidos es el de las competencias. Ha habido muchas críticas desde algunos concellos como el de Pontevedra o la Diputación que consideran que los entes locales están asumiendo tareas que no les corresponden, como por ejemplo la desinfección de los colegios.

Cada administración tiene que asumir sus competencias y los gastos correspondientes. Es necesario que estén totalmente claras las competencias para que no haya problemas. La Xunta está ayudando a los concellos a través de distintas líneas de financiación, sobre todo através del Fondo de Cooperación Local, que es una garantía de los concellos. Se distribuyen cada año más de 120 millones a los concellos de forma incondicional. Y este año también van a poder utilizar los remanentes que les van a corresponder para hacer frente a los gastos. Más allá de la necesaria delimitación de competencias, en el tema de los gastos de limpieza de los colegios la cuestión está clara. La asesoría jurídica de la Xunta ha interpretado que la normativa establece que la competencia de la limpieza de los centros escolares corresponde a los concellos independientemente que haya que hacer un mayor esfuerzo o incrementar el número de limpiezas. Eso no significa que se vulnere la competencia.

¿Qué otros objetivos se plantea la dirección xeral de cara al futuro?

En las próximas semanas vamos a celebrar la comisión gallega de cooperación local. Es el gran encuentro entre la Xunta y la Fegamp, donde pretendemos avanzar en acuerdos que les puedan interesar a los entes locales. El objetivo es seguir acompañándoles en esta situación tan complicada.



Plan contra la avispa asiática. "Este año hemos recibido 29.000 avisos de velutina y neutralizado 17.000 nidos"

A principios de este año la Xunta, a través de Vicepresidencia, puso en marcha un plan para acabar con la velutina en los municipios gallegos. Tal y como explica Natalia Prieto, a este convenio están adheridos el 90% de los municipios. "Destinamos más de dos millones de euros a través del Fondo de Cooperación local y es una encomienda que tenemos a atribuida a Seaga", manifestó la directora xeral. "En lo que llevamos de año hemos recibido casi 29.000 avisos a través del 012 y tenemos ya neutralizados más de 17.000. Hay muchos nidos que están inactivos, otros que son inaccesibles, otros que no son de vespa velutina. Se suele retirar en un plazo de menos de cinco días. Salvo cuando está ubicado en un lugar de riesgo especial, o en lugares muy concurridos o edificios públicos adonde ya acuden los servicios de emergencias".