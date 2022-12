Valga llora la muerte del joven buceador fallecido en aguas de San Vicente

El pueblo de Valga se despertó este domingo consternado ante el peor de los desenlaces posibles desde que se tuvo noticia de la desaparición el joven Ismael García Cores, vecino de este concello pontevedrés de 21 años y deportista empedernido. Fue un familiar el que divisó el cuerpo, poco antes de las 9.30 horas de la mañana, a unos 15 metros de profundidad en la zona en la que se encontraba su boya.

El fallecido había desaparecido en la tarde del pasado sábado cuando practicaba submarinismo en San Vicente, en O Grove, en compañía de dos amigos, en la zona entre la playa del Con Negro y las baterías militares de Punta de Canelas.

Fue hallado a unos 15 metros de profundidad en la zona en la que se encontraba su boya

Tras detener el dispositivo de búsqueda el sábado por la noche ante la falta de visibilidad, se retomaba a primera hora del domingo por mar y tierra. Incluso amigos y familiares se unieron a las tareas de búsqueda. Finalmente, el hallazgo se produjo aún sin la reincorporación de los helicópteros. Un guardia civil que estaba fuera de servicio fue el encargado de rescatar el cuerpo para ser trasladado en la embarcación de la Guardia Civil hasta Porto Meloxo, donde esperaba la autoridad judicial.

Las autoridades informaron que por el momento se desconoce la causa de la muerte, a la espera de lo que dictamine el juzgado de Cambados. El cuerpo fue llevado al Hospital Provincial de Pontevedra.

El joven de Valga pertenecía al Club Pérez-Sub de pesca submarina de Vilagarcía de Arousa, actividad que solía desempeñar cada sábado junto a sus amigos. Además, practicaba fútbol en el Cordeiro CF de su localidad natal, más concretamente en el Sénior B.

Cronología del suceso

Los Servicios de Emergencias fueron alertados pasadas las 15.00 horas de la tarde del sábado de la desaparición del joven que realizaba pesca submarina en la costa del municipio, acompañado de dos compañeros. Estos lo perdieron de vista alrededor de las 13.00 horas después de estar toda la mañana pescando en la zona de Punta Canelas en un mar que, según confirman varios pescadores que se encontraban en la zona, "estaba tranquilo".

El aviso fue trasladado rápidamente al Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo de Finisterre, quien inició un dispositivo de búsqueda, movilizando a los helicópteros Pesca I y Helimer 211. Por mar y según ha señalado Salvamento Marítimo, participaron en los trabajos de búsqueda la Salvamar Sargadelos y la patrullera Río Corvo Mariño de la Guardia Civil, y los ocupantes de la lancha en la que se encontraba el desaparecido; y por tierra Guardia Civil, Policía Local, Emerxencias do Grove y varios familiares. A última hora de la tarde se incorporó a las labores de búsqueda una embarcación del Servicio de Vigilancia Aduanera.

"Sempre co seu sorriso"

Los vecinos y vecinas del concello de Valga, donde residía el joven Ismael, no daban crédito a lo sucedido. Con tan solo 21 años y practicando uno de los deportes que más le gustaban, había perdido la vida de una manera inesperada. Las redes sociales de clubs, amigos y familiares lamentaban ayer la trágica muerte de este joven deportista.

El club de fútbol Cordeiro, que ya había solicitado en la tarde del sábado el aplazamiento de dos de sus partidos de este domingo, uno de ellos en el que iba a participar Ismael, transmitió sus condolencias a toda su familia, amigos, compañeros y allegados. "Isma aterrizaría no noso clube en xuño deste mesmo ano, aínda que as tempadas anteriores rara vez se perdía os partidos dos seus amigos e era un habitual dos partidos nas nosas instalacións sempre que podía. Os seus amigos xa eran sabedores diso, os que non o coñecíamos, démonos conta dende o primeiro momento do especial que era, sempre co seu sorriso e sendo o primeiro para axudar en todo e a todos, desde os seus compañeiros de equipo ata os máis xovenes que cadraban con el. Neste club nunca te olvidaremos Isma, especialmente os teus amigos e compañeiros do Sénior B. Non hai palabras para esto", escribía el club. En su paso por categorías inferiores, Ismael también militó en la Escola Deportiva Arousa, desde donde lamentaron el fallecimiento de "uno de sus ediños". "Tu eterna sonrisa siempre estará con nosotros", añadieron.

Pero los mensajes no se limitaron a los equipos en los que el joven valgués jugó, sino que llegaron de decenas de lugares de toda la geografía gallega. La Real Federación Galega de Fútbol escribía en su muro "que triste noticia. Non foi posible rescatar a Isma con vida. Un abrazo moi forte á familia, amigos e aos seus compañeiros do Cordeiro C.F. e de todos os clubs nos que xogou de parte do presidente, a xunta directiva e todos os que formamos a gran familia da Real Federación de Fútbol, en nome tamén de todo o fútbol galego".