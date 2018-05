La hermana de Diana Quer, Valeria, ha abierto un canal de Youtube y para estrenarlo ha publicado un vídeo hablando de la desaparición de su hermana el 22 de agosto de 2016 en A Pobra do Caramiñal. La joven madrileña relata cómo vivió las primeras horas tras la ausencia de Diana y la "tortura" por la que pasó su familia durante 500 días, hasta la aparición del cuerpo en una nave de Rianxo el pasado mes de diciembre.

El vídeo, titulado Mis primeros días sin mi hermana, fue publicado este jueves y supera ya las 37.800 visualizaciones. En él, Valeria recuerda que el día anterior a la desaparición de Diana, las dos estaban en su casa con su madre, Diana López Pinel, pero finalmente su hermana se "animó" a ir a las fiestas del pueblo con una amiga. "Me dijo: 'Adiós, Vale.' Me dio un beso y se fue por la puerta", relata la joven, que se quedó "tranquilamente" en casa.

"Mi madre le mandó un mensaje diciéndole que si necesitaba algo, que si quería que la recogiera, pues que la avisara, pero mi hermana siempre ha sido así, que no ha querido molestar mucho. Por no hacer levantar a mi madre se volvió a casa caminando", relata.

A la mañana siguiente, fue Diana López Pinel quien despertó a su hija pequeña para alertarla de que su hermana no había regresado a casa. "Al principio no me lo tomé como nada raro y pensé que se había quedado a dormir en casa de una amiga", cuenta Valeria en el vídeo.

Tras contactar con los amigos de Diana, fueron a denunciar la desaparición y a pegar carteles por el pueblo con su foto y sus datos. "Pusimos la denuncia y nos fuimos para casa. Nuestros días se basaban en estar en el sofá con la televisión puesta, esperando noticias que no llegaban. Viendo como se desarrollaba todo pero no había novedades", recuerda la joven.

"La verdad es que pasamos unos días muy malos. Son difíciles de recordar, los tengo borrosos. Pero recuerdo que me regalaron un diario donde iba escribiendo como me sentía después de la desaparición. Escribir me ayudaba un poco pero la situación era muy difícil, nos superaba a todos", reconoce Valeria.

"Eso fue el principio de la tortura que hemos tenido que vivir durante 500 días", indica la youtuber antes de despedirse de sus seguidores y anunciar próximos vídeos hablando de la relación entre ella y su hermana.