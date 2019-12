Valeria Quer denuncia en Instagram una paliza que le propinó su exnovio

Valeria Quer, hermana de Diana Quer, ha utilizado su cuenta de Instagram para denunciar públicamente la paliza que le habría propinado su expareja.

"Si tienes una pareja que te pone la mano encima, te escupe y te maltrata psicológica y físicamente, no sigáis con esa persona que os amenaza con suicidarse si la dejáis", escribió la joven en una de las stories que subió entre el jueves y este viernes a la citada red social. "Que no os ciegue el amor", sentenció antes de señalar su firme intención de denunciar ante la justicia al presunto agresor.

"No seáis la suggarmami de nadie y menos de un inútil sin oficio ni beneficio que solo sabe usar la nariz para meterse polvos (también los que echa y no usa precaución en busca del VIH)", continuó escribiendo sobre su exnovio.

Junto a estos mensajes, Valeria Quer publicó diversas imágenes en las que muestra lesiones en la espalda y una de sus manos –que aparece vendada–, producidas por la agresión machista.

DENUNCIA. La joven mostró en un principio la intención de denunciar al maltratador. "Vuelvo a Madrid para que te comas bien la denuncia que te va a caer", escribió.

Sin embargo, y tras el paso de las horas, Valeria Quer cambió de opinión y explicó este viernes que "una parte de mí" no le dejaba llevar a su expareja a los juzgados. Eso sí, la joven quiso aclarar que, aunque no quiera denunciar por estar "en un momento muy delicado", no implica en ningún caso que "me haya inventado las fotos".