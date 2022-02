Sánchez Chacón, un sexagenario que cojea, roba comida y "no es peligroso"

Alfredo Sánchez Chacón, detenido en la madrugada de este jueves en Valdoviño, es un sexagenario "no comparable" con Rambo, pese a su apodo, pues no tiene fortaleza física, "ni constituía un riesgo para la integridad física de los vecinos", dado que huía de la gente y robaba comida en casas para sobrevivir.

Así lo ha definido en una rueda de prensa este jueves el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de A Coruña, Francisco Javier Jambrina, que ha comparecido junto a la subdelegada del Gobierno en A Coruña, María Rivas, y al agente que lo detuvo, Manuel Vilela.

"Se trata de un hombre hábil en supervivencia, con preparación militar, pero no tiene el perfil de una persona peligrosa. Tiene 63 años y cojea", ha detallado Jambrina.

El agente Manuel Vilela, destinado en el Puesto de San Sadurniño, fue alertado en torno a las 00.00 horas por una vecina que vive a un kilómetro de su casa, en el lugar de O Calvario, en la parroquia de Loira. "Me dijo que estaban intentando entrar en su casa. Por la voz noto que es una alerta verdadera", remarca el guardia civil, que se puso el uniforme.

Tardó tres minutos en llegar al lugar y el fugitivo, que llevaba un bastón, se había ido, pero lo vieron a unos 200 metros de la vivienda.

Junto a los dos hijos de la propietaria de la vivienda, el agente salió corriendo y se paró cerca de él. "Saqué el arma de fuego e hice un disparo al aire. No se intimidaba. Hice otro y tampoco se intimidada", cuenta Vilela, quien sacó la defensa extensible y le propinó "cuatro o cinco golpes". Entonces, se echó encima de él y lo redujo, momento en que Sánchez Chacón se rindió.

Llegó la patrulla, que lo trasladó al Hospital Arquitecto Marcide de Ferrol para hacerle una evaluación médica y, posteriormente, lo trasladó al calabozo. Ahora, el varón pasará a disposición judicial y el juez ordenará previsiblemente su reingreso en un centro penitenciario.

El coronel Jambrina ha destacado que "no fue nada fácil" dar con él y ha detallado que comenzaron a buscarlo en la zona del Eume y Ferrolterra en diciembre, debido a las alertas de los vecinos.

"La forma de buscarlo no ha sido el gran despliegue. La manera que pretendíamos era teniendo paciencia, buscando la tienda de campaña, lo que nos ha sorprendido porque la desmontaba todos los días y la llevaba en su mochila", ha relatado el coronel. Al respecto, ha añadido que esperaban que cometiera un "error" y lo ha hecho: "Nntentar entrar en una casa que no estaba vacía".

El asesino, que se fugó tres veces de prisiones, entraba en las casas para cometer robos "pequeños", de alimentos, pues solo en una ocasión se llevó unos 800 euros que había en un sobre y los tenía "intactos".

Por su parte, la subdelegada del Gobierno, María Rivas, ha agradecido la colaboración ciudadana, ya que fue "fundamental", pues los vecinos de la zona han estado llamando a la Guardia Civil ante el mínimo atisbo sospecha.

También ha indicado que Sánchez Chacón pasará a disposición judicial "a la mayor brevedad posible" y ha ensalzado la labor del cuerpo policial, pues el varón llevaba fugado desde marzo pero "nunca han dejado de trabajar para dar con él". Había tres órdenes judiciales para localizarlo, de Chantada, Pontevedra y Valencia.

Por el momento, la Guardia Civil no sabe dónde ha estado desde marzo, cuando no regresó a la prisión de Monterroso, hasta diciembre.

Un largo historial de fugas

Tras no regresar a Monterroso, las sospechas vecinales lo situarion en el entorno del parque natural de las Fragas del Eume. Sin embargo, en la última semana las pistas se recogieron en la zona de Valdoviño tras acceder a una vivienda para robar comida, según el relato de un residente en el municipio. Como el personaje que encarnaba en el cine Sylvester Stallone, Sánchez Chacón es un experto en superviviencia extrema que se ganó el apodo de Rambo por su capacidad para vivir en la clandestinidad superando las situaciones más adversas. Su primera gran fuga duró varios años. Lo trincaron en un prostíbulo de Xove tras varios años escondido en los montes de A Mariña. Lo mismo le sucedió, años más tarde, tras escapar de la cárcel de Vigo para acabar detenido en una casa de citas de Ribadavia. Volvió a prisión, esta vez a la de Monterroso, para cumplir 17 años de condena por asesinato en 1996, pero también se escapó del penal lucense, el pasado abril.