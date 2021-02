La vacunación reduce en un 45% el número de casos en las residencias gallegas

Los efectos de la vacunación en los centros de mayores parecen empezar a notarse en Galicia, como en toda España, a través de una marcada bajada de la cifra de casos activos registrados en estas instituciones. Según los datos del Sergas, el 1 de febrero había un total de 431 usuarios contagiados en los centros gallegos, mientras en el último informe hecho público por Sanidade refleja 237, es decir, un 45% menos. Los datos suponen una pequeña ventana para la esperanza para un colectivo, el de usuarios de residencias, que aglutina hasta ahora al 60% de los muertos por la pandemia en España.

En esta línea también apuntan los datos del ministerio de Sanidad, que hace dos semanas contabilizaban 201 brotes en residencias, frente a los 103 que se contabilizaban este viernes, una bajada de prácticamente el 50%.

GALICIA. Regresando a los datos gallegos, en la última jornada solo se han notificado dos nuevos casos de coronavirus: uno en la DomusVi Laraxe, en Cabanas (A Coruña), y otro en la vivienda comunitaria Sampedro de A Merca (Ourense). Mientras, se han dado 28 altas: 22 mayores de Nosa Señora do Carme de Sarria (Lugo); tres de Santa María de Verín (Ourense), y dos de Sampedro de A Merca.



De este modo, el mayor brote entre mayores está en la DomusVi Laraxe en Cabanas (A Coruña), con 53; seguida de Mi Casa de Ferrol, con 28; la DomusVi de Carballo (A Coruña), con 18, y la Quercus de Leiro (Ourense), con once, entre otros focos menores.



Respecto a los trabajadores, no se ha comunicado ningún nuevo caso y se han dado cinco altas: cuatro en la Blanco Amor en Boborás (Ourense) y una en la San José de Arzúa (A Coruña).



De este modo, las residencias con más casos activos en sus plantillas son la DomusVi Laraxe, con diez; la San Bartolomeu de Xove (Lugo), con nueve; O Casón de Moeche (A Coruña), con ocho, y la San José de Arzúa (A Coruña), con siete.



En cuanto a los centros de atención a personas con discapacidad, se ha dado el alta a ocho usuarios de la Pai Menni de Betanzos (A Coruña).



Así, los residentes contagiados han bajado a 40 (cuatro menos), de modo que 24 están en la residencia Pai Menni de Betanzos; once en Fátima y Cristo Rey de Crecente; siete en Juan Vidán Torres de Santiago, y seis en Aspanaes de As Pontes.



Los casos activos entre trabajadores siguen siendo 21, de los que once están en Pai Menni; dos en la DomusVi de Bóveda (Lugo), dos en la Juan Vidán Torres de Santiago y dos en el CAPD de Sarria, entre otros centros.