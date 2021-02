Leopoldo, primer vacunado de mayores de 80 años que no viven en residencias

Leopoldo, un hombre de 83 años, ha sido la primera persona, de las 569 citadas para este viernes en Galicia, en recibir la primera dosis de la vacuna de Pfizer contra la covid-19 al pertenecer al grupo de mayores de ochenta años que no viven en residencias.

Son ocho los puntos del área sanitaria de Santiago y Barbanza fijados para la administración de las mismas en esta jornada, en la que está en marcha una prueba piloto a modo de ensayo de la inoculación intensiva que se iniciará el próximo lunes.

Leopoldo, de 83 anos, vacinouse hoxe fronte á covid-19 no centro de saúde do Milladoiro. É a primeira persoa maior de 80 anos que, sen vivir nunha residencia, é vacinada en Galicia pic.twitter.com/NqrOi2e8wW — Sanidade Xunta (@SanidadeXunta) February 19, 2021

El propósito, como ha avanzado la Xunta, es que 5.500 gallegos de este segmento de edad queden vacunados en la primera semana.

La gerente del área sanitaria de Santiago y Barbanza, Eloína Núñez, ha indicado ante el centro de salud de Milladoiro (Ames-A Coruña) en el que ha sido atendido Leopoldo que hay un importante dispositivo para acordar la hora con esta población diana, con hasta tres llamadas.

En caso de que alguien no pueda desplazarse, se elaborará una lista para ir a domicilio.

El orden que se sigue, y que ha sido elegido al azar, es de la letra "hache" en adelante. Los sábados está previsto que también se trabaje.

Núñez ha asegurado a la prensa que "cuantas más vacunas nos den, más podremos vacunar".

La jefa de la sección de atención primaria en Milladoiro, Magdalena Seco, ha indicado a los medios de comunicación allí congregados que mucha gente "ansiosa" ha venido "antes de tiempo", algo que entiende perfectamente y que incluso se esperaba.

"Estaban deseando poner la vacuna", ha contado Seco, consciente de que han sufrido mucho y de que el confinamiento ha sido muy duro para ellos.

Ha puesto un ejemplo muy representativo del estado en el que han acudido: mejor disposición para la vacuna que para "tomar la pastilla de la tensión".

Entre otros, han acudido a vacunarse al centro de salud de Milladoiro el matrimonio formado por Dolores, de 81 años, y Jesús, de 82, que han animado a ponerse la dosis. "Ayer por la mañana cogí el recado y aquí estamos", ha detallado Jesús, mientras que su mujer ha destacado que una vez inmunizados podrán "salir más".

Otro varón que ha acudido a recibir la vacuna en esta prueba piloto en Milladoiro ha comentado a su salida que lo hacía "con ganas" y ha animado al resto del colectivo que "vengan, que no pasa nada".

En la localidad coruñesa de Boiro, por su parte, han acudido también a vacunarse, entre otros, una mujer de 98 años que ha destacado que ha sido "estupenda". "No me he enterado, me ha gustado mucho", ha valorado.

Mientras, un varón que recibió también esta primera dosis ha subrayado que "hay que protegerse de alguna manera". "Llevé una sorpresa agradable porque cumplí ahora los 80 años y hay mucha gente que tiene más", ha concluido.