"La vacunación global sería más inteligente, incluso desde el punto de vista egoísta"

Hace casi un año que se empezaron a administrar las vacunas. Entonces se desconocía la duración de la inmunidad que proporcionaban.

¿Qué conclusiones tiene ahora la comunidad científica?

En las personas mayores se ha detectado una disminución de la inmunidad con el tiempo, sobre todo a nivel de anticuerpos neutralizantes, pero también a nivel celular, porque tienen un proceso de inmunosenescencia que hace que sus sistema inmunitario no sea tan potente. Tienen como un ejército envejecido, con soldados que ven peor y que disparan peor. Habitualmente las vacunas de la gripe para personas mayores tienen cuatro veces la dosis habitual, pero en esta pandemia se está poniendo la misma dosis a todos los colectivos, con la única excepción de los niños menores de 12 años, que reciben la tercera parte. Una forma de reforzar la vacuna es añadiendo un coadyuvante, que permite generar una mejor respuesta inmunitaria. Es lo que se hace para las vacunas de la gripe, pero con las vacunas de la covid no se ha podido hacer esa diferenciación. Con respecto a reinfecciones, se han detectado casos y por eso se ha concluido que debe administrarse una tercera dosis a personal vulnerable, sanitarios y personas mayores. Israel fue uno de los primeros países en hacerlo y se ha visto que los datos de hospitalización y casos graves han ido disminuyendo. Con respecto al resto de población, dos dosis de vacuna siguen protegiendo frente a la enfermedad grave. Un reciente estudio en Sudáfrica, muestra que estar vacunado te protege en un 80% de enfermar de forma grave si te infectas con la variante ómicron.

¿El contagio ofrece más inmunidad que la vacuna?

En algunos casos sí podría darse la situación, ya que al ver el sistema inmunitario el virus completo, se haría respuesta frente a distintas partes del virus. Cuando esas personas que se contagiaron posteriormente se vacunan, tienen una respuesta inmunitaria muy buena. En el plazo de un año gran parte de la población se pondrá tres dosis

¿Habrá que suministrar una cuarta en 2022?

Por ahora las vacunas están protegiendo frente a todas las vaiantes, incluida la ómicron, y no hay datos que indiquen que se haya perdido completamente la inmunidad, especialmente en la gente joven (...). Si es necesaria una dosis adicional el año próximo, es pronto para decirlo. Israel ya contempla esa cuarta administración, pero por ahora no hay datos que apoyen su uso.

Teniendo en cuenta esa expansión de ómicron, ¿cree necesario modificar las vacunas que están autorizadas o en proyecto?

Creo que no va a hacer falta. Esta variante tiene mutaciones que ya estaban en otras variantes, por ejemplo en la delta, y hemos visto que las vacunas seguían protegiendo frente a ellas. Además, nuestro sistema inmunitario también es capaz de mutar. Podemos cambiar nuestros anticuerpos para que reconozcan mejor al ‘enemigo’ (...) y nuestro sistema inmune es capaz de detectar virus parecidos. Tenemos respuestas cruzadas y el virus no ha cambiado tanto. No es una cepa nueva, es una variante que no ha cambia tanto como el virus de la gripe, que viene totalmente distinto de un año a otro. Necesitaríamos un cambio muy drástico para que nuestro sistema inmunitario no lo reconociera. La tendencia natural de los virus es a hacerse más contagiosos, pero menos virulentos. No le interesa matar al huésped y parece que este virus tiene esta capacidad. Hay que ser prudente, pero la evolución que estamos viendo del virus es hacia una menor letalidad, y esto es muy buena noticia.

Los contagios no paran de batir récords. ¿Será la sexta ola la de mayor positivos de la pandemia?

Sí, seguramente será la de mayor número de contagios, pero no va a haber una correlación con hospitalización y fallecimientos, gracias a que la mayor parte de la población está vacunada. Los datos de Sudáfrica indican que es una variante muy contagiosa pero menos letal, aunque allí tienen población muy joven y poco porcentaje está vacunado. Habrá que ir viendo la evolución en zonas donde la mayoría de la población sí está vacunada, pero más envejecida, como es en nuestro país. De todos modos, el repunte de casos se veía venir, porque nos hemos relajado. Mucha gente piensa que al estar vacunada ya no tiene que usar mascarilla, se puede reunir con amigos y familiares, comidas de empresa... Además, es un virus fundamentalmente estacional. En épocas de frío los virus respiratorios se adhieren más a la mucosa, por eso en invierno padecemos más de infecciones por rinovirus, adenovirus, coronavirus... De todos modos, la vacuna no previene el contagio, sino de enfermar de forma grave.

Hay países que están vacunando por tercera vez, pero en otros menos desarrollados la tasa de la primera aún es muy baja. ¿Es una estrategia adecuada?

Ahora mismo hay vacunas para todos, pero creo que se debería dar ayuda logística a esos países con dificultades para vacunar a la mayor parte de la población. Sería mucho más inteligente, incluso desde el punto de vista egoísta, porque al final es algo de lo que nos vamos a aprovechar todos. Vacunar a toda la población disminuiría la aparición de nuevas variantes y para poder responder, el sistema inmunitario tiene que ver el virus o al menos unas partes cuanto antes. Es importante una vacunación global y, sobre todo, hacerlo pronto.



Algunos padres temen el efecto de la vacuna infantil. ¿Qué les dice?

Los padres pueden estar tranquilos. Las vacunas han demostrado que son seguras y muy eficaces, y tienen tres veces menos las dosis de un adulto, por lo que lo lógico es pensar que los efectos secundarios serán menores que en los adultos. En EE. UU. se han vacunado ya a millones de niños, con muy buenos resultados.

¿Es necesario utilizar la vacunación de los niños para llegar a esa inmunidad comunitaria?

Lo primero que debe buscarse es la seguridad del niño y posteriormente y de forma indirecta esa medida puede ayudar a reducir la transmisión en los colegios y el entorno familiar. Los niños pequeños, en general no cursan con enfermedad grave, pero si tienen otras patologías pueden tener un problema serio si se infectan del SARS-CoV-2. Es por ello por lo que se debería priorizar la vacunación a niños por enfermedad, más que por edad. Las vacunas serán muy útiles para los niños que tienen inmunodeficiencias o están inmunodeprimidos por algún tratamiento o patologías. En niños sanos su sistema inmunitario está maduro y suele responder bien tanto frente a la infección como a la vacunación. Los ensayos clínicos así lo han demostrado, así que mensaje de tranquilidad para los padres.