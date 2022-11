UU AA dice que precio de leche sube y podrá superar los 0,60 euros por litro

El precio de la leche seguirá subiendo, según ha informado el sindicato Unións Agrarias (UU AA), e incluso superará los 0,60 euros por litro en el mes de diciembre, en el caso de las explotaciones con un mayor volumen de producción, porque la escasez de materia prima en el mercado hace que las industrias no quieran "perder ni un litro" frente a su competencia directa.

En declaraciones a EFE, el responsable del Sector Lácteo en el sindicato Unións Agrarias, Óscar Pose, precisó que "Entrepinares marcó la dirección" al anunciar una importante subida para sus proveedores y ahora "prácticamente todas las industrias están actualizando los contratos", con una subida a partir del mes de diciembre.

"No les quedó más remedio para no perder proveedores. Hay falta de leche en el mercado y las industrias no quieren perder ni un solo litro de leche", dijo Pose.

De hecho, afirmó que se han puesto "bastante nerviosas", porque hay empresas que ya están "firmando contratos a futuro", de forma que algunos proveedores ya se comprometen con otras industrias para el momento en el que caduque el contrato que tienen actualmente en vigor, "ya para el año que viene".

Sin embargo, a pesar de estas buenas noticias para las granjas de mayor volumen, la situación es diferente en el caso de las explotaciones de menor producción.

"El diferencial sigue siendo muy grande, porque las granjas de mayor volumen cobran entre 0,57 y 0,58 euros por litro, mientras que las más pequeñas, que son la mayoría, oscilan entre 0,44 y 0,45 euros" por litro.

"Todavía hay un número importante de granjas que está cobrando por debajo de costes", pero confía en que esa situación se reconduzca a partir de diciembre, con precios que pueden superar "los 0,60 céntimos para las granjas más grandes", mientras que podría subir a 0,50 en el caso de las más pequeñas.