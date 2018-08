UU AA apuesta por cambiar las batidas de lobos por "esperas"

El responsable de Desenvolvemento Rural de Unións Agrarias (UU AA.), Jacobo Feijóo, ha señalado que el sindicato apuesta por cambiar las batidas de lobos por otra modalidad "más efectiva" conocida como espera.

Feijóo realizó estas declaraciones a EFE al ser preguntado por un reciente ataque de lobos a cabezas de ganado, que tuvo lugar en la parroquia vilalbesa de Samarugo la madrugada del 20 de agosto y tras el cual resultaron muertas cinco ovejas.

"Nuestra posición es que primero hay que atender rápidamente a la indemnización del daño y después hay que gestionar las poblaciones de lobo de manera que sean compatibles con la ganadería", indicó Feijóo. "Cuando eso implique acciones puntuales de caza, no tiene que haber ningún problema", añadió.

El responsable de Desenvolvemento Rural del sindicato agrario indicó en este sentido que "además de batidas habría que organizar esperas, una modalidad más eficaz y que también puede ayudar a compatibilizar la convivencia con el ganado"

En esta modalidad, según avanzó Feijóo, se evita la "conflictividad social" porque "no hay que organizar un revuelo de cazadores ni andar con perros". "Simplemente se necesita un cazador autorizado que sepa hacer un acecho al lobo y que elimine un animal, con el objetivo controlar una manada conflictiva", explicó.

Desde el sindicato inciden, no obstante, en la necesidad de "conservar el lobo, dado que es un tesoro faunístico de todos los gallegos", pero también recuerdan que "hay que hacer un esfuerzo para que no paguen esta conservación únicamente los agricultores y ganaderos". "La caza no tiene que dar ningún miedo, sobre todo en zonas de ataques reiterados o de especial alarma social", puntualizó Feijóo.

Con respecto a las dudas entre algunos vecinos de las zonas rurales sobre si los ataques pudieran estar efectuados por perros asilvestrados, desde UU.AA. entienden que "en principio lo normal es que sean lobos". "Tenemos análisis muy precisos, tipo C.S.I., de ADN, de pelos y de eyecciones, por lo que hay pocas dudas", señaló Feijóo. "Además, es raro que haya perros salvajes en los montes porque se los comen los lobos", concluyó.